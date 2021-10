Detto Fatto, Bianca Guaccero senza mezzi termini su Alessia Marcuzzi “E’ stata ….”

0 SHARES Condividi Tweet

Detto Fatto è un noto programma di casa Rai, condotto da Bianca Guaccero e molto amato dai telespettatori italiani. Il programma è tornato ormai da diverse settimane per la nuova stagione televisiva 2021-2022 e sembra che non siano già mancati i colpi di scena. Sembra che nel corso della nuova puntata di Detto Fatto, sia andata in onda come sempre la rubrica tenuta da Jonathan Kashanian che si è occupato funzionalmente di gossip. Pare che Jonathan si sia concentrato maggiormente sui rapporti tra gli ex fidanzati e coppie. Tra i tanti è apparso il nome di Alessia Marcuzzi, la conduttrice romana che come tutti sappiamo ha una famiglia allargata, con ex compagni e figli. Ad un certo punto però, Bianca sarebbe intervenuta per “difendere” la sua collega. Ma da cosa?

Detto Fatto, nella rubrica di gossip esce il nome di Alessia Marcuzzi

Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra proprio che durante l’ultima puntata di Detto Fatto sia stata mandata in onda la rubrica di gossip di Jonathan Kashanian. Quest’ultimo pare che abbia parlato di ex fidanzati e coppie ed inevitabilmente è uscito il nome di Alessia Marcuzzi. Sappiamo bene che la conduttrice ha una famiglia allargata, visto che ha avuto due figli da due compagni diversi. Alessia è stata Infatti fidanzata con Simone Inzaghi che è il padre del figlio Tommaso. Successivamente ho avuto una relazione con Francesco Facchinetti che è il padre di Mia l’altra figlia di Alessia.

Famiglia allargata, i complimenti di Bianca per Alessia

Pare che durante la puntata di Detto Fatto qualcuno abbia sostenuto che in realtà non è sempre facile mantenere dei buoni rapporti con gli ex. A quel punto però sarebbe intervenuta la conduttrice che ha preso le difese della collega. “Per farlo bisogna essere persone intelligenti perché io ho visto litigare anche persone che non avevano problemi economici che, però, non riuscivano a trovare l’armonia.” Queste le parole di Bianca Guaccero.

Il punto di vista della Marcuzzi su come far funzionare una relazione tra gli ex

Pare che poi sia stata mandata in onda una intervista di Alessia Marcuzzi. Pare che quest’ultima avesse sottolineato come per poter far funzionare un rapporto con gli ex è necessario che comunque nessuno dei due effettivamente sia innamorato dell’altro e ancor di più che non ci siano problemi economici. “Alessia è stata brava perché è riuscita a trasformare l’amore in qualcos’altro, andando oltre.” Questo ancora quanto aggiunto da Bianca Guaccero che come sappiamo anche lei ha purtroppo alle spalle un matrimonio fallito e una figlia.