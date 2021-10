Ballando con le stelle, Milly Carlucci parla con Albano “Dimmi se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mancano soltanto poche ore all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Come abbiamo già avuto modo di vedere, il programma avrà inizio domani sabato 16 ottobre 2021 e c’è grande attesa da parte di milioni di telespettatori che seguono sempre con tanto affetto il programma. Sappiamo bene che quest’anno il cast è formato da diversi artisti appartenenti al mondo dello spettacolo del cinema, dello sport e della televisione italiana. Uno tra tutti Albano Carrisi il quale ha già preso parte al programma in passato, ma come ballerino per una notte. Quest’anno invece è un concorrente ufficiale del programma e pare che abbia altro ha messo le mani avanti nel dire che comunque non è proprio una cima nella danza. Ad ogni modo, il programma non è ancora iniziato e sembra che per Albano siano già sorti alcuni problemi. Ma di che cosa si tratta? Cos’è accaduto al cantante di Cellino San Marco?

Ballando con le stelle, inizia male per Albano Carrisi

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Albano è uno dei concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle. Finalmente dopo tanti anni sembra che il cantante di Cellino San Marco abbia deciso di prendere parte al programma. Nemmeno tempo di iniziare però Albano si è trovato a fronteggiare un problema, ovvero l’infortunio della sua maestra di ballo Oxana lebedew. La ballerina pare che si sia fatta male ad un piede e per questo motivo almeno per le prime puntate del programma non potrà prenderne parte e dunque esibirsi.

Milly Carlucci raggiunge Albano e comunica una notizia shock

A comunicare ciò ad Albano è stata proprio la conduttrice Milly Carlucci, la quale ha raggiunto il cantante di Cellino in sala prove per aggiornarlo su quelle che sono le condizioni di salute della sua maestra. “Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei c’ha questo infortunio a un metatarso. Allora adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra. E me lo devi dire tu se vuoi cambiare o se invece preferisci rimanere con lei, perché questa è una scelta importante e io ti devo offrire la possibilità di avere una persona che non abbia un problema come ce l’ha lei”. Queste le parole di Milly Carlucci.

Che decisione avrà preso il cantante di Cellino?

Non si sa però quale sia stata la decisione presa da Albano, ovvero se cambiare maestra di ballo oppure aspettare che la sua possa riprendersi dall’infortunio. Si saprà soltanto in occasione della prima puntata di Ballando con le stelle e dunque sabato 16 ottobre quale sarà la decisione dell’artista.