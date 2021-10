Star in the star, Claudio Amendola mette in imbarazzo Anna Tatangelo, momenti di tensione

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri giovedì 14 ottobre 2021 è andata in onda la finale di Star in the star, ovvero il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che in queste settimane ha sicuramente tanto divertito il pubblico italiano. Nel corso della puntata di ieri, sono cadute dunque tutte le maschere. C’era grande attesa da parte del pubblico italiano che ha seguito in queste settimane il programma di Canale 5. Una delle esibizioni più belle è stata sicuramente quella di Michael Jackson, che nella puntata di ieri ha duettato con una cantante italiana molto amata. Stiamo parlando di Anna Tatangelo. Ad un certo punto sembra che quest’ultima sia stata in qualche modo punzecchiata da uno dei giudici, ovvero Claudio Amendola. Ma cosa è accaduto tra i due?

Star in the Star, andata in onda la finalissima giovedì 14 ottobre

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri giovedì 14 ottobre 2021 è andata in scena su Canale 5 la finalissima di Star in the star, ovvero il programma condotto da Ilary Blasi. Ad un certo punto sul palco è intervenuta Anna Tatangelo la quale ha duettato con Michael Jackson. Quest’ultimo è stato proprio il primo ad esibirsi insieme alla cantante di Sora. Quest’ultima, subito dopo l’esibizione avrebbe detto “Avete realizzato un sogno ragazzi. Felicissima”.

Claudio Amendola punzecchia Anna Tatangelo

Sembra che la cantante di Sora ad un certo punto sia stata punzecchiata da Claudio Amendola. Il noto attore regista italiano dopo aver assistito all’esibizione avrebbe detto “Mi è piaciuto come si è giocata questa esibizione“. Poi riferendosi alla cantante avrebbe aggiunto “Non penso sia difficile corteggiarla”. Ovviamente Anna non è rimasta a guardare e la sua replica non è tardata ad arrivare.

La cantante di Sora non resta a guardare e risponde, cala il gelo in studio

“Ragazza di periferia”, avrebbe risposto Anna a Claudio e dopo qualche secondo di imbarazzo in studio, è intervenuta Ilary Blasi che rivolgendosi proprio alla cantante avrebbe aggiunto “Siamo tutte di periferia“. Poi, anche per smorzare ancora di più la tensione e l’imbarazzo calato in studio, è intervenuto Andrea Pucci il quale con la sua solita ironia, è proprio riuscito nell’intento. “Vedo una grande crescita dalla prima puntata ma alla fine hanno vinto le gambe di Anna Tatangelo“. Queste le parole di Pucci.