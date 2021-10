Domenica In, l’ospite a Mara Venier “sono innamorata di lui” ma viene gelata “Sono sposato”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 17 ottobre è andata in onda una Domenica In ricca di ospiti e di argomenti da trattare.

Mara Venier, alla conduzione, era molto distesa e divertita e il prodotto finale è stato davvero molto godibile.

Tra i vari ospiti, è andata a trovare Zia Mara anche Miriam Leone, la bravissima attrice siciliana che si è sposata da poco e, infatti, ha portato alla Venier anche i confetti del mtrimonio.

Miriam Leone ha portato alla Venier il filmato del matrimonio e ha spiegato i motivi del gesto

Miriam Leone ha portato alla Venier il video del matrimonio e ha spiegato il perchè lo ha postato anche sui social: “E’ emozionante rivedere queste immagini. Un regalo al pubblico, sentivo il desiderio di restituire loro l’affetto che ci danno, il pubblico ci sostiene per questo ho fatto vedere queste foto in televisione. Per me il pubblico è un invitato in più”.

Poi la Venier le ha dimostrato che lei aveva predetto che sarebbe diventata molto famosa come attrice e, a testimonianza di ciò, ha mandato in onda un video del 2021 in cui lei diceva alla Leone che sarebbe diventata un’ottima attrice: “Guarda cosa avevo previsto… sono una maga… altro che Giucas Casella! Con quella faccia potresti avere successo nel cinema”.

Miriam Leone svela alla Venier che lei era innamorata di Piero Angela e Piero Angela le risponde “sono sposato”

Durante la piacevole chiacchierata con Mara Venier, Miriam Leone ha detto: “Vuoi un po’ di gossip? Da piccola ero innamorata di Piero Angela, studiavo il pomeriggio guardando SuperQuark e imparavo cose utili per il giorno dopo. Un giorno ho incontrato Piero Angela e gli ho detto che lo seguivo sempre ed ero innamorata di lui mi ha risposto solo ‘ah bene, arrivederci’. Finì lì’”.

A quel punto Mara Venier, che quel particolare già lo conosceva, ha mandato in onda una clip in cui Piero Angela ha risposto alla Leone: «Sono rimasto molto sorpreso e lusingato dal sapere che sia interessata me».

E poi: «Io ho compiuto 66 anni di matrimonio ma so che anche Miriam si è sposata da poco e quindi gli auguro 66 anni di matrimonio felice».

Miriam Leone è stata molto felice di quel video ma anche abbastanza imbarazzata.

Miriam Leone, qualche giorno fa, ha svelato che da piccola era bullizzata per le sue sopracciglia tanto che la chiamavano “Elio e le stori tese”.