Domenica In, Mara Venier una furia contro l’ospite “ma ci fai o ci sei? “ e poi, per calmarsi, manda la pubblicità

Sabato sera è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle, l’amatissimo programma condotto da Milly Carlucci che, quest’anno, tra i concorrenti, può vantare il grande Albano Carrisi. Milly Carlucci ha rivelato che ha corteggiato, negli anni, tantissimo Albano e finalmente lui ha ceduto alla sua corte e le ha detto di sì.

Albano si esibisce, Mariotto gli da zero e a Domenica In tutti si rivoltano contro lo stilista israeliano

Come è consuetudine, ieri, in un segmento di Domenica In sono andati ospiti alcuni giurati di Ballando con le stelle e si è parlato molto dello zero che Mariotto ha dato ad Albano.

Tra gli altri c’era anche Alessandra Mussolini che l’anno scorso ha partecipato come concorrente e ha detto: «Nelle scorse edizioni i giudici erano molto più severi di quest’anno, ovviamente eccezion fatta per Mariotto». Mariotto ha provato a giustificarsi dicendo: «Al Bano si è egregiamente guadagnato lo 0 di ieri sera, perché tutto ha fatto tranne che ballare».

Ma Albano ha replicato, con tono scherzoso: «Tu non hai un cuore. A me da ragazzo piaceva il ballo della mattonella, non so se conosci gli ulivi. Da dove vieni, dal Venezuela? Potevi restarci… Ma dalla prossima puntata ti asfalterò».

Ma poi Albano ha aggiunto, questa volta, con tono serio: «Ho sempre spiegato di non aver mai saputo ballare, sono qui per imparare» e Mariotto ha commentato così: «Sei un grandissimo cantante, ma come ballerino…».

Nella discussione si è poi inserita, ancora una volta, Alessandra Mussolini che, sempre contro Mariotto ha detto: «Non si può dare uno 0, è un voto che poi stronca anche tutte le successive performance, visto che Al Bano dovrà fare molta fatica per recuperare nei prossimi appuntamenti».

E Mariotto: «Io voglio tenermi Al Bano fino alla fine di questa edizione, farò di tutto perché arrivi fino alla fine» ma Alessandra Mussolini, con estrema razionalità, ha replicato: «Ma se gli dai 0…».

Mara Venier una furia contro Guillermo Mariotto

Dopo la discussione tra gli ospiti in studio, anche Mara Venier ha voluto intervenire e ha detto con un tono molto seccato: “Ti sei fatto odiare da tutta Italia, ed hai dato 8 a chi non valeva niente. Ma ci sei o ci fai?“ e poi, per provare a stemperare un po’ gli animi che si erano surriscaldati ha mandato la pubblicità.

A Ballando, dopo che Mariotto aveva dato ad Albano “zero” lui aveva risposto con una battuta di grande effetto: “Tienitelo il tuo zero che io mi tengo gli applausi“.

A Domenica In c’era anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che, contro Mariotto ha detto: “Con i suoi zero vuole solo calamitare l’attenzione”.