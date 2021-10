Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli dice ai colleghi su Morgan “ Non sapete cosa stiamo rischiando …”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

L’autunno è ormai iniziato e le trasmissioni televisive sono tutte ricominciate. Tra quelle riconfermate, anche per questa stagione, c’è Ballando con le stelle, il programma Rai condotto da Milly Carlucci.

La Carlucci, quest’anno, pare abbia superato sè stessa con dei concorrenti di altissimo livello quali, ad esempio, Albano, Morgan, Arisa e tanti altri.

Albano ha entusiasmato sia il pubblico sia i giurati non tanto per la performance ballerina quanto per ciò che rappresenta per l’Italia tanto che Guillermo Mariotto gli ha detto che per lui è come se ci fosse, quest’anno, in pista, il Presidente della Repubblica, salvo poi dargli zero dopo l’esibizione.

Dagospia lancia una bomba “guardate il naso di Morgan”

Tra i concorrenti, quest’anno, c’è Morgan, un personaggio molto forte che certamente farà discutere parecchio ma che ha entusiasmato sia la giuria sia il pubblico per come ha ballato. Morgan, dopo la sua esibizione, è stato definito un artista completo perché la sua performance è stata strepitosa.

Dagospia, però, ha lanciato una bomba su di lui, infatti dopo alcune foto pubblicate, sul sito di Roberto Dagostino è stato scritto così: “Nello studio di Ballando con le Stelle deve esserci del polline in libera uscita visto che ieri sera Morgan, subito dopo l’esibizione, si è lavorato il naso in diretta come se avesse avuto un gran fastidio…”, lasciando intendere qualcosa da collegare al suo passato.

Selvaggia Lucarelli e Morgan in passato sono stati fidanzati

Morgan e Selvaggia Lucarelli, anni fa ebbero una storia d’amore e chi lo ricordava immaginava che sabato sera tra i due ci sarebbero state scintille. Infatti, anche Morgan evidentemente si aspettava un po’ di tensione tanto che, dopo l’esibizione, quando toccava alla Lucarelli votarlo, lui ha detto: “Tocca a Selvaggia parlare, adesso arriva la cattiveria… devi trovarla… non ti smentire ” e, Selvaggia Lucarelli gli ha risposto, lanciandogli una frecciatina velenosa: “Io cattiva? Sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni”. Però, poi quando tutti lo hanno tanto elogiato come ballerino lei ha detto: “Non sapete cosa rischiate nell’innaffiare l’ego di questo uomo, la prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci … stiamo buoni e stiamo calmi. Io voglio darti un consiglio: credo che per te Ballando possa essere una specie di green pass per tutto il mondo dello spettacolo. Hai combinato un sacco di casini in giro, ma con Ballando puoi farti perdonare tutto, intanto hai l’atteggiamento giusto, poi a sorpresa balli bene e non ce lo aspettavamo… e se riesci a non esternare la tua sindrome, quella del rancoroso beneficato…” e poiché , Morgan ha tentato di dire qualcosa lei ha continuato così: “No dopo dieci anni parlo io! Da Ballando con le Stelle puoi uscirne molto bene, meglio di come sei uscito da qualunque altra parte. Devi arrivare alla fine con questo sorriso”.

E a quel punto è intervenuta Alessandra Mussolini che ha detto a Morgan: “Morgan che ti succede? Stai subendo troppo Selvaggia, forza… rispondi!”.