Piero Chiambretti a sorpresa svela: “Fiorello è stato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Piero Chiambretti, che da diversi anni è al timone della trasmissione televisiva Tiki Taka, ha scritto un’autobiografia dove racconta tantissimo del Chiambretti uomo, raccontato nei suoi momenti di vita più belli ma anche meno belli e quelli anche tanto dolorosi.

Piero Chiambretti, dopo l’uscita del libro, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in occasione della quale ha svelato alcuni particolari legati al suo libro.

Piero Chiambretti ha rivelato: “Fiorello è stato il primo a comprare il mio libro”

Piero Chiambretti, dopo l’uscita della sua autobiografia, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in occasione della quale ha detto: “ Fiorello è stato il primo a chiamarmi per dirmi che aveva comprato il mio libro. Gli ho risposto che se non gli dovesse piacere, gli ridarò i soldi. Ho iniziato facendo animazione nei villaggi turistici proprio come faceva lui”.

Piero Chiambretti ha volto raccontare come ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie anche a Maurizio Costanzo: “Costanzo scrisse un trafiletto dove segnalava la mia capacità di essere brillante ma anche innovatore. Poi mi invitò al Maurizio Costanzo Show e mi presentai con una banana”.

Però Chiambretti ha svelato anche alcuni momenti dolorosi della sua vita e ha detto: “Sono stato deriso e bullizzato” per poi spiegare il motivo: “Ho sempre avuto un po’ il problema dell’altezza.”.

Chiambretti ha, dunque, voluto sottolineare come Fiorello abbia tenuta ad acquistare il suo libro.

Fiorello a Sanremo

Quest’anno, pare, che Fiorello tornerà alla conduzione del Festival insieme ad Amadeus che se all’inizio aveva detto: “Lo scorso anno aveva espresso davvero la volontà di chiudere per un po’ con il Festival. Da lì nulla è cambiato, non ci sono state evoluzioni, conferme o cambiamenti”, poi ha detto al Tg1: “Ma chi l’avrebbe mai detto! Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto tre Festival di Sanremo di seguito! È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che mi hanno voluto al timone della 72esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio 2022. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, di cominciare ad ascoltare le canzoni, di condividerle con voi, ci saranno bellissime canzoni in gara, poi ci sarà lo spettacolo, il divertimento, le emozioni e tante sorprese”.

E, sulla presenza di Fiorello accanto ad Amadeus, Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino ha svelato: “Fiorello è un numero uno, Amadeus lo vuole, la Rai lo vuole. Sarà lui a decidere se e come esserci: la decisione per ora non è stata presa. L’annuncio ufficiale non c’è”.