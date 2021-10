Alessia Marcuzzi al veleno dopo l’aggressione all’ex Francesco Facchinetti: “Io non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sta facendo parecchio discutere ciò che è accaduto tra Francesco Facchinetti e il noto atleta Conor McGregor. Sembra che nelle scorse ore sia accaduto qualcosa di inverosimile tra i due. Nello specifico a raccontare quanto accaduto, in evidente stato di shock, è stato proprio lui Francesco Facchinetti attraverso il profilo Instagram mostrando tra l’altro i segni dell’aggressione. Pare che il noto Conor McGregor abbia improvvisamente tirato un pugno in faccia a Francesco Facchinetti rompendogli il labbro ed anche il naso. Secondo il racconto di Francesco Facchinetti non ci sarebbe stato proprio alcun motivo valido per l’atleta reagire in questo modo.

Francesco Facchinetti picchiato da Conor McGregor, sui social il racconto

Ad ogni modo, sembra che in tanti abbiano commentato l’accaduto e ovviamente preso le parti di Francesco Facchinetti, anche perché la sua stessa versione è stata confermata da Benjamin Mascolo il noto cantante del duo Benji e Fede che pare fosse presente al momento dell’aggressione. In queste ore però a parlare e commentare è stata Alessia Marcuzzi, ex compagna di Francesco Facchinetti e madre della figlia Mia. La conduttrice dopo un giorno di silenzio ha pubblicato un Tweet proprio nella serata di ieri commentando l’accaduto.

Alessia Marcuzzi commenta l’accaduto in modo piuttosto duro

Sembra che la conduttrice si sia mostrata parecchio infastidita dal fatto che questo fatto del tutto grave viene commentato con tanta ironia e anche qualche sfottò sui vari social. “Scusate ma da quando tirare un pugno è diventato normale?”, ha scritto su Twitter Alessia che è stata legata a Facchinetti fino al 2013. “Cioè questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente (guardate cosa ha fatto ai VMA), ma siccome è il grande #McGregor piovono battute? Io non rido per niente. Sono con te, Francesco“. Questo ancora quanto aggiunto dalla Marcuzzi.

Il racconto shock di Francesco

Nella mattinata di ieri domenica 17 ottobre 2021 Francesco ha denunciato sui social di essere stato aggredito senza alcun motivo dal campione di arti marziali miste che proprio in questi giorni si trova in Italia per il battesimo di uno dei suoi figli. Stando a quanto riferito da Francesco Facchinetti e dai testimoni presenti, l’aggressione è avvenuta durante una festa avvenuta in un hotel a Roma dove pare che Francesco fosse stato invitato insieme alla moglie. Improvvisamente dopo aver comunicato intorno alle 3 di notte a Conor di voler lasciare la festa e andare via, quest’ultimo si sarebbe letteralmente infuriato e avrebbe tirato un pugno in faccia al Noto cantante e produttore, il quale inevitabilmente è apparso sotto shock.