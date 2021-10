Raimondo Todaro torna con Francesca Tocca e Valentin pubblica un post al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Sta continuando ad appassionare la storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Stiamo parlando del maestro di ballo che lo scorso mese di agosto ha annunciato di voler ritirarsi da Ballando con le stelle per approdare ad Amici di Maria De Filippi. Pare che il noto maestro di ballo abbia deciso di lasciare questo programma e andare in quello concorrente, semplicemente per una motivazione specifica ovvero cercare di recuperare il rapporto con la sua ex moglie. Effettivamente già da qualche giorno si parla di un possibile riavvicinamento tra i due. Si è parlato di una cena fatta proprio in questi giorni e anche di un tenero bacio che i due si sarebbero scambiati nei giorni scorsi. Ma cosa c’è di vero in questa storia?

Amici 21, Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo insieme?

Sembra proprio che Raimondo Todaro e Francesca Tocca stiano cercando di riprovarci ed a confermare questo riavvicinamento è stato un bacio avvenuto proprio nei giorni scorsi. Sembra che i due ballerini siano stati in qualche modo incitati da Pio e Amedeo ed a quel punto si sarebbero scambiati un bacio proprio nello studio di Amici nel corso della puntata andata in onda lo scorso sabato. Questo bacio è stata la prova che effettivamente i due ballerini ci stanno riprovando.

La stoccata di Valentin Dumitru a Todaro

Quello che non è però apparso indifferente a tutto ciò è Valentin Dumitru, il ballerino con il quale Francesca Tocca ha avuto un flirt e con cui avrebbe tradito il marito. Quest’ultimo avrebbe quindi lanciato una frecciatina a Raimondo Todaro e lo ha fatto sui social.“Quando chiudi una donna in una gabbia d’oro usandola come prodotto mediatico solo per audience, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te…”. Questo il post che è apparso sul profilo Instagram di Valentin e che è apparsa una vera e propria stoccata nei confronti di Raimondo Todaro.

Raimondo non ha ancora commentato, come avrà reagito

Quest’ultimo, almeno per il momento non ha commentato e molto probabilmente non lo farà mai. Ad ogni modo, cosa avrà voluto dire il ballerino, secondo voi? Intanto, almeno per il momento non sembra che Raimondo né tantomeno Francesca abbiamo commentato questo loro riavvicinamento.