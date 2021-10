Domenica In, Federico Fashion Style una furia contro Guillermo Mariotto “Non mi alleno perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di sabato 23 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle e pare che sia successo un po’ di tutto. Diversi sono stati i colpi di scena e diverse sono state anche le occasioni in cui ci sono stati alcuni scontri tra giudici e concorrenti. C’è stato ad esempio un battibecco tra Selvaggia Lucarelli e Mietta, quest’ultima in collegamento e non presente in studio perché risultata positiva al covid. Ed ancora sembrerebbe che ci sia stato un battibecco tra la più temuta opinionista e giudice, ovvero la Lucarelli e Sabrina Salerno. Ma non è finita qui visto che qualche discussione pare ci sia stata anche tra Federico fashion style e Gulliermo Mariotto. Ma cosa sappiamo

Ballando con le stelle, lite tra Guillermo Mariotto e Federico Fashion Style

In realtà pare che la discussione tra i due sia avvenuta all’indomani della puntata di Ballando con le Stelle durante la loro ospitata a Domenica In. Sembra che il concorrente Federico, abbia voluto dei chiarimenti da parte di Mariotto il quale ha dato un voto molto basso alla sua esibizione e performance. Gullielmo Mariotto però in modo piuttosto semplice e schietto, pare che abbia voluto quindi spiegare il motivo per cui ha dato questo voto così tanto basso.

Il parrucchiere dei vip contro il giudice di Ballando

Tra Federico fashion style e Gullielmo Mariotto ci sarebbe stata quindi una discussione finita in polemica. “Sono giudice di Ballando da molti anni e capisco quando un concorrente non si allena“. Questo nello specifico quanto dichiarato da Mariotto. Inevitabile la risposta immediata del noto parrucchiere dei vip. «Io provo poco perché lavoro. Dietro tutto questo c’è questo e le tante persone a cui do lavoro». Queste le parole di Federico Lauri, questo il vero nome del famoso hairstyl, il quale sembra che abbia anche in qualche modo lamentato il fatto di essere comunque vittima di pregiudizi perché è un parrucchiere. Ma sarà davvero così?

La difesa di Alessandra Celentano, l’accusa di Mariotto

“Ieri c’è stata di nuovo la polemica. Lui diceva: ‘Ho sofferto perché dicevano che dal parrucchiere vanno le signore…’ Questo non va bene, perché uno che fa i capelli non può fare Ballando?“. Queste le parole di Alessandra Celentano che ha difeso il parrucchiere. Mariotto dal canto suo sembra aver sottolineato il fatto che a suo modo di vedere, Federico non si è allenato e non si è abbastanza impegnato. “Io me ne accorgo benissimo di quelli che non si allenano, e tu non sei uno che sta lì a dimenarsi tanto. È una bella vetrina, ti piace stare lì, ma quando balli è sempre una cosettina“.