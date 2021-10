Domenica In, Diego Abatantuono a Mara Venier: “Ci siamo sbronzati insieme a Milano, ti ricordi il dopo? … lasciamo stare …” cala il gelo in studio e Mara Venier …

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, Domenica In è stata, come al solito, ricca di ospiti e, fra i tanti, è andato anche Diego Abatantuono con Frank Matano per presentare il loro ultimo film, “Una notte da dottore“.

Durante l’intervista, però, Diego Abatantuono, che è molto amico di Mara Venier fin da quando erano giovanissimi, ha raccontato un aneddoto che ha messo parecchio in imbarazzo la Venier. Vediamo di che si tratta.

Diego Abatantuono svela un aneddoto del passato e mette in imbarazzo Mara Venier

Mara Venier e Diego Abatantuono hanno parlato a lungo e più che un’intervista è stata la loro una chiacchierata tra amici. Poi, ad un certo punto, Mara Venier parlando del passato gli ha detto: “Mi ricordo una sbronza a Milano, avevo bevuto margarita. Mi ricordo che mi hai portata tu in albergo” e lui: “Ma ti ricordi anche dopo? Lasciamo stare. Ne parlavo con tuo marito ieri sera. Io mi ricordo anche dopo” e la Venier è scoppiata in una fragorosa risata.

Poi Abatantuono per parlare del suo collega Frank Matano ha detto scherzando: “Frank è il figlio di Alberto Matano. Ma questo è uno scoop” e Matano, stando al gioco, ha commentato: “Sì, mi leggeva il tg da piccolo”.

Poi c’è stato anche un momento molto tenero quando Mara Venier ha mandato un video dove c’era Abatantuono e tanti altri attori del derby di Milano e Diego Abatantuono, commuovendosi, ha detto: “C’era un sacco di gente. Non c’è più nessuno. O meglio, ne sono rimasti pochi”.

Poi la Mussolini ha dichiarato che Selvaggia Lucarelli non la vuole vicino neppure come camerini ma Carolyn Smith ha smentito questa dichiarazione.

Mariotto e Diaco svelano perché Mietta non è vaccinata

Ieri, in puntata si è parlato anche del perchè Mietta non sia vaccinata e Guillermo Mariotto ha svelato: “Mietta non è vaccinata. Il motivo? Non può per dei problemi di salute. Mi ha autorizzato lei a dire ciò”.

Poi ha preso la parola Pierluigi Diaco che ha sostenuto la tesi di Mariotto aggiungendo: “Le motivazioni che hanno portato Mietta a non farsi il vaccino, mi darà conferma Mariotto, sono personali e non condivise con i suoi genitori. Non voleva che questo aspetto trapelasse dalla tv”. E Mariotto: “Le motivazioni di Mietta sono anche mediche, lei non è una no vax”.