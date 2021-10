Domenica In, Pierluigi Diaco a Mara Venier: “Non è come dici tu”, Mara Venier in grande imbarazzo prova a rimediare

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, come al solito, condotta da Mara Venier che è apparsa in una forma strepitosa: allegra, positiva e in ottima salute a dispetto di tutto quello che le è accaduto tempo fa a causa di un intervento di routine dal dentista che le ha causato una paresi del nervo facciale, pare, in via di risoluzione.

Per lei non sono stati mesi facili ma, ormai, ha superato tutto brillantemente e, anche se ha ancora qualche strascico, di certo non la abbatte.

Ieri, domenica 20 ottobre erano ospiti da lei, fra gli altri, Pierluigi Diaco, Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini che hanno discusso, e non poco, di quanto era accaduto nella puntata del sabato sera di Ballando con le stelle quando Selvaggia Lucarelli ha messo in difficoltà Mietta, assente dal programma perchè positiva al covid, chiedendole se avesse fatto il vaccino. C’è stata una lunga discussione tra chi sosteneva che la Lucarelli non avesse fatto nulla di sbagliato chiedendole del vaccino e chi sosteneva, al contrario, che avesse violato la sua privacy e che l’unica domanda che le si poteva rivolgere era se fosse in possesso del green pass.

Pierluigi Diaco interrompe Mara Venier e le dice “Non è così”

Ieri, ospite di Mara Venier nel segmento dedicato a Ballando con le stelle, c’era anche Pierluigi Diaco che conduce Ti sento.

Mara Venier ha detto del programma di Diaco che è “un grandissimo successo” ma lui l’ha bloccata e l’ha corretta dicendole: “Non è così, ma grazie. Va bene” e Mara Venier, un po’ in imbarazzo, ha comunque voluto essere dolce con l’amico e gli ha detto: “Seguirti è sempre un piacere”.

Il programma di Pierluigi Diaco va in onda su Rai2 in seconda serata il martedì e poi, in replica, il sabato, mentre su Rai Radio 2 tutti i giorni.

Pierluigi Diaco su Alessandra Mussolini e la vicenda con la Lucarelli ha detto: “Mi ha colpito come il pregiudizio abbia preso di mira proprio lei. Ma ha dimostrato di saper fare benissimo la televisione. Grande senso dello spettacolo. I rosiconi che se la ricordano politica rompono le scatole”.

Federico Fashion Style: «Nei miei confronti c’ è un pregiudizio”

Ieri, ospite a Domenica In è andato anche Federico Fashion style in qualità di concorrente di Ballando con le stelle.

Federico ha detto: “Nei miei confronti c’ è un pregiudizio, io non sono un ballerino, ma i voti di ieri sera erano troppo bassi, secondo me i giudici non mi hanno neanche guardato» e Mariotto gli ha detto: «Tu non ti alleni, per te è solo una bella vetrina».

E lui: «Io non fingo di essere Federico, voglio andare per gradi, non voglio fare cose esagerate se non ho il controllo del mio corpo». E poi ha raccontato un aneddoto: «Anni fa andai a casa di Mara Venier a Milano con tante buste perché volevo portarle il meglio, ma lei mi disse andate via, non voglio niente, poi mi richiamò e cenammo insieme, pensava che fosse uno scherzo».