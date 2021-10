Alessandro Cecchi Paone senza mezzi termini “Simona Ventura e Paola Perego sono due …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ cominciata da poche settimane una nuova trasmissione in Rai, “Citofonare Rai 2”, condotta da una coppia inedita, quella composta da Simona Ventura e Paola Perego.

Le due, che sono molto amiche, hanno deciso di lanciarsi in questa nuova avventura che le sta facendo molto divertire e che sta raccogliendo tanti consensi.

Alessandro Cecchi Paone ha detto la sua sulla trasmissione e sulle conduttrici. Vediamo in che termini si è espresso.

Alessandro Cecchi Paone dice la sua sulla coppia Paola Perego Simona Ventura

Simona Ventura e Paola Perego conducono, la domenica mattina, una trasmissione che si chiama “Citofonare Rai2”.

I loro follower, se da una parte sono contenti di vederle insieme di nuovo in tv, hanno però manifestato qualche perplessità sulla fascia affidata loro, quella domenica mattina, e un telespettatore ha esternato questa sua convinzione ad Alessandro Cecchi Paone, scrivendogli nella posta che cura all’interno del settimanale Nuovo Tv.

Alessandro Cecchi Paone ha appoggiato questo suo pensiero e ha confermato che la sua idea la condivide e ha detto: “La coppia è esplosiva e, in effetti, un po’ sprecata al mattino: probabilmente sarebbe stato meglio se avessero avuto uno spazio nel pomeriggio della domenica”.

E poi ha anche detto che, a suo parere, le due conduttrici meritano di più e ha augurato loro: “Speriamo arrivi presto un’occasione in prima serata” perché secondo Cecchi Paone sono: “Sono due tra le migliori conduttrici della televisione”.

Paola Perego e Simona Ventura si raccontano

Poco prima di iniziare la loro nuova trasmissione, Paola Perego e Simona Ventura hanno rilasciato un’intervista e hanno raccontato di quando è iniziata la loro amicizia.

La Perego ha detto: « … eravamo a Roma e siamo andate a cena insieme. Da lì è partito tutto» e Simona ha confermato: «Ci frequentiamo dal 2017. Siamo legate da affinità elettive. Era da un po’ di tempo che dicevamo di lavorare in tandem».

E poi hanno parlato delle loro domeniche e Paola ha detto che per lei la domenica ha un : « … sapore familiare quando i ragazzi erano piccoli, professionale quando lavoravo. Oggi ne approfitto per fare piccoli lavoretti in casa» mentre Simona ha detto: «Da bambina con i miei genitori. Crescendo è sempre stato un giorno lavorativo, facendo la giornalista sportiva. Ho condotto per dieci anni “Quelli che… il calcio”. Negli anni è diventata la domenica delle gite fuori porta. Ora è più casalinga. Dal 3 ottobre sarà di nuovo lavoro e vacanza, perché sia io che Giovanni che farà parte del cast di “Unomattina in famiglia”, saremo a Roma tutti i weekend».

E poi hanno raccontato le loro domeniche più belle, Paola ha detto: «Le domeniche con mia nonna materna, che abitava in campagna. Io, mia sorella e i miei due cugini, nella completa spensieratezza, giocavamo e ci divertivamo a rubare le pannocchie, le uova dal contadino…» mentre Simona: «Anch’io ricordo le domeniche con le nonne. E quelle a sciare, abitando con la mia famiglia prima ad Aosta e poi a Chivasso. Poi, quando sono diventata tifosissima del Torino, non mi perdevo una partita».