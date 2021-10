Ballando con le stelle, Mietta rompe il silenzio sulla questione vaccino ma Selvaggia Lucarelli torna ad attaccarla

0 SHARES Condividi Tweet

Duro scontro tra Selvaggia Lucarelli e la cantante Mietta, che quest’anno è una delle concorrenti di Ballando con le stelle. Purtroppo la cantante sembra sia risultata positiva al Covid-19 e per questo motivo non ha preso parte all’ultima puntata andata in onda sabato, ma è apparsa in collegamento video. Sembra che durante questo collegamento però ci sia stato un vero e proprio botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e la famosa cantante. Subito dopo la puntata poi Selvaggia pare che sia tornata sull’argomento in modo anche piuttosto pesante. Ma cosa è accaduto tra le due?

Ballando con le stelle, Mietta positiva al Covid assente dalla puntata

Nella serata di sabato 23 ottobre su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Pare che in anteprima già la trasmissione Davide Maggio avesse comunicato la positività di un concorrente all’interno del cast. Nel giro di pochi minuti è venuta fuori la notizia secondo cui ad essere positiva al covid fosse proprio Mietta, che gareggia insieme al ballerino cubano Maykel Fonts. Mietta quindi è intervenuta in puntata seppur in collegamento dalla sua stanza.

In puntata la discussione sui vaccini, Mietta finisce al centro della bufera

Ad un certo punto, sembra che sia venuta fuori una discussione riguardo il vaccino, ma Mietta pare abbia preferito non rispondere e non dire se effettivamente fosse vaccinata o meno. Questo silenzio è stato interpretato soprattutto da Selvaggia Lucarelli come una dichiarazione da parte della cantante, ovvero di essere una no vax. La cantante sarebbe finita così al centro di una vera e propria Gogna mediatica colpevole di non essersi vaccinata semplicemente per scelta personale. Soltanto adesso sarebbero arrivati degli aggiornamenti su questa vicenda. Pare che Gullielmo Mariotto nella giornata di ieri in diretta a Domenica in avesse rivelato il fatto che Mietta purtroppo non ha potuto sottoporsi al vaccino per dei problemi di salute personali che non le permettono di vaccinarsi.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la cantante

Tuttavia queste dichiarazioni però non hanno per nulla convinto Selvaggia Lucarelli la quale attraverso il suo Instagram ha detto ed espresso il suo parere. “Dal mio punto di vista deve stare a casa, non va a esporre a rischi seri persone più anziane o fragili […] Se partecipi a Ballando senza essere vaccinata vai anche ad esporre ad un rischio una produzione di un evento televisivo. […] Facciamo che ci crediamo, i problemi di salute sono un grande cavallo dei no-vax. A me non interessa che tu non sia vaccinata per cavoli tuoi o per ragioni ideologiche. In una situazione del genere è meglio che tu stia a casa, non partecipi. O al limite ti togli dall’imbarazzo e quando ti si fa una domande del genere in trasmissione dici: “Purtroppo non ti posso dire la ragione per cui non mi sono vaccinata però ti posso dire che non appena supererò questo problema di salute mi vaccinerò, perché non vedo l’ora”. Questo il pensiero della Lucarelli che inevitabilmente ha scatenato la reazione della cantante.

La risposta di Mietta

Mietta avrebbe rilasciato un comunicato, ribadendo di avere dei problemi di salute che non le permettono di vaccinarsi. Poi ha sottolineato come a suo dire sia stato davvero vergognoso il modo in cui è stata trattata e che per motivi di privacy non sarebbe stata tenuta a rivelare nulla.