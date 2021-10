Linea Verde, Beppe Convertini senza mezzi termini parla della conduzione a due con Ingrid Muccitelli “Sono stati due anni …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto conduttore Beppe Convertini sembra aver rilasciato un’intervista molto importante e interessante alla rivista Mio. Durante questa chiacchierata, pare che il conduttore abbia parlato dell’ edizione di Linea verde che è iniziata soltanto qualche settimana fa, ma avrebbe anche fatto qualche accenno alla sua vita privata. Nello specifico, sembra che il conduttore abbia parlato di Ingrid Muccitelli e del suo addio a Linea Verde. Ma cosa ha dichiarato il noto conduttore?

Beppe Convertini, l’intervista del conduttore alla rivista Mio

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sembra che nei giorni scorsi Beppe convertini ovvero il noto conduttore, abbia rilasciato un’intervista molto interessante alla rivista Mio. Convertini avrebbe così parlato della sua esperienza alla conduzione di Linea verde, il programma che quest’anno è iniziato soltanto qualche settimana fa. Ad un certo punto, poi sembra che abbia voluto parlare di un qualcosa di molto intimo e privato.

Il conduttore commenta l’addio di Ingrid Muccitelli “Mi manca”

Pare che Convertini abbia quindi commentato l’addio di Ingrid Muccitelli alla conduzione di Linea verde. Per chi non lo sapesse, la conduttrice ha affiancato Convertini alla conduzione del programma per ben due stagioni e qualche mese fa invece ha fatto capire di non essere più disposta a continuare. “Mi mancherà tantissimo, sono stati due anni bellissimi quelli in cui ho lavorato con lei”, ha dichiarato il conduttore. Quest’ultimo avrebbe aggiunto “La considero una straordinaria professionista e una grande amica”. Inevitabilmente poi ha voluto fare il suo personale in bocca al lupo alla collega che è passata alla conduzione di Unomattina in famiglia al fianco di Tiberio Timperi e Monica Setta.

Tale e quale show e Ballando con le stelle? Convertini non lo esclude

Il giornalista pare che nel corso dell’intervista abbia chiesto a Beppe Convertini se in futuro ci possa essere la possibilità di poter prendere parte a programmi come Ballando con le stelle o Tale e Quale Show. Il conduttore però avrebbe risposto di essere felice di condurre Linea verde e si è anche augurato di poterlo fare anche per tanti altri anni. Tuttavia sembra non aver escluso la possibilità un giorno di poter prendere a programmi quali quelli citati. “Tale e Quale e Ballando sono due talent eccezionali, sicuramente interessanti per imparare ad imitare e a ballare” ha dichiarato ancora il conduttore. Insomma, ben presto potremmo vedere il noto conduttore protagonista di uno dei due programmi sopra citati.

