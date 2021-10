Selvaggia Lucarelli al veleno contro Sabrina Salerno “Basta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di sabato 23 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle e ad un certo punto sembra che ci sia stata una discussione tra Selvaggia Lucarelli ed una concorrente. Stiamo parlando di Sabrina Salerno, ovvero la nota showgirl che ha avuto un successo strepitoso negli anni 80 e 90 e ancora oggi continua ad essere una delle donne più sexy del mondo dello spettacolo italiano. Ma cosa è accaduto tra le due donne? Ad un certo punto pare che sia intervenuta anche Alessandra Mussolini,la quale pare che sia rimasta infastidita dalle parole di Selvaggia Lucarelli. Facciamo un po’ di chiarezza.

Ballando con le stelle, discussione tra Selvaggia Lucarelli e Sabrina Salerno

Ebbene, sembra che nel corso della puntata di sabato 23 ottobre 2021 ci sia stata la prima discussione piuttosto animata tra Selvaggia Lucarelli e Sabrina Salerno. Pare che la 53enne abbia fatto una bellissima esibizione insieme a Samuel Peron. I due si sono esibiti in una bachata piuttosto sexy e sensuale. In molti hanno apprezzato questa esibizione, ma Selvaggia Lucarelli nonostante comunque abbia dato un voto piuttosto positivo, ovvero 8, pare che si sia lasciata andare a dei commenti che non sono affatto piaciuti a Sabrina.

La critica di Selvaggia

In qualche modo, sembra che la Lucarelli abbia voluto fare una critica nei confronti di Sabrina Salerno e nel contempo pare che abbia voluto invitare tutti gli altri giudici a scollare di dosso l’ appellativo “sexy” che viene spesso accostato alla Salerno. “Non va incoraggiata a credere in se stessa, perché penso che non sia fragile. Non la vedo per nulla una donna che va incoraggiata, anzi la vedo solida. Forse mi sento di suggerirti una cosa. Spero di non sentire in tutte le puntate che sei sexy, lo sappiamo. È un’etichetta che hai appiccicata addosso. Io voglio vedere altro. Anche dalla clip, scopro poco di te. Io voglio capire chi cavolo sia Sabrina Salerno”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Selvaggia Lucarelli parole che non sono state prese poi così tanto bene dalla stessa Sabrina.

La risposta di Sabrina e la difesa di Alessandra Mussolini

Sabrina infatti ha tenuto a precisare di essere comunque esclusivamente concentrata sul ballo e di non avere altri Fini. “Non mi nascondo, ma vediamo cosa succederà nelle prossime puntate. Sono molto diretta, dico in faccia quello che penso nel bene e nel male. Sono anche molto cattiva, ma lo sono con me stessa. Io mi sto impegnando tanto perché per me è una grandissima occasione. Mi sento rigida, voglio migliorarmi. Per ora mi sono concentrata sul ballo. Non mi nascondo, vediamo cosa succederà nelle prossime puntate”. Questo ancora quanto dichiarato dalla showgirl. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, però ad un certo punto sembra sia intervenuta anche Alessandra Mussolini la quale ha voluto punzecchiare Selvaggia Lucarelli e nel contempo rincuorare la stessa Sabrina. “Brava, scatenati. Sei sexy, naturale. Tu lo sei, c’è chi non lo sarà mai“. Questo quanto dichiarato dalla Mussolini.