Albano e Martina Colombari senza mezzi termini su Mietta: “Speriamo che …”

Dopo sabato sera, quando in puntata Milly Carlucci ha fatto sapere che Mietta è positiva al covid e Selvaggia Lucarelli ha chiesto se fosse vaccinata, è esplosa un caso tra chi sostiene che per privacy mai la Lucarelli avrebbe dovuto porre a Mietta quella domanda e chi, invece, sostiene che Mietta, se non è vaccinata, non deve partecipare al programma. A prendere posizione anche alcuni personaggi famosi e, tra questi Albano e Martina Colombari che, a gran voce, hanno detto la loro, entrambi contro Mietta.

Vediamo quali sono le loro opinioni.

Martina Colombari positiva al covid è contro Mietta

Martina Colombari è risultata positiva la covid ma sta bene perché è vaccinata.

La Colombari, in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della sera, ha detto: “Fortunatamente tutte le persone che ho incontrato, a partire dalla mia famiglia, sono vaccinate. Mia nonna di 89 anni ha già fatto anche la terza dose. Quasi tutti hanno subito fatto un tampone e, per ora, sono negativi. La speranza è che se proprio gliel’ho trasmesso, sia comunque in forma molto lieve”.

E poi ha anche aggiunto: “Io rifarei subito il vaccino perché ribadisco che sto benissimo e penso che se non l’avessi fatto magari sarei stata male in modo anche aggressivo”.

Invece, su chi ha scelto di non vaccinarsi ha detto: “Libertà di scelta prima di tutto, ma sono state date delle linee guida e dei suggerimenti. Se non li accettano nonostante il 90 per cento della popolazione faccia diversamente, non devono sorprendersi se poi hanno delle restrizioni”.

Infine, su Mietta, ha detto: “È una sua libertà, ma dal momento che è uscita la notizia, a questo punto lo dici. C’è la privacy, certo, ma anche questa benedetta privacy viene invocata quando ormai siamo tracciati ovunque, soprattutto sui social”.

La reazione di Albano su Mietta

Albano, che è un concorrente di Ballando, ha detto sul caso Mietta: “L’ho saputo sabato sera in trasmissione, non sapevo nulla. Io rispetto tutti ma il vaccino secondo me deve essere obbligatorio, il vaccino è la salvezza dell’umanità. Speriamo Mietta ne esca presto e bene, ha una vocalità strepitosa, eccezionale”.

E poi ha spiegato come mai quest’anno ha deciso di partecipare a Ballando: “Per 15 anni Milly mi ha inseguito ma io le rispondevo perché devo distruggere la mia carriera visto che da ballerino non valgo assolutamente nulla”.

E sulla vittoria ha detto che non si aspetta di vincere: “No, e sarei il primo a non accettarlo. Forse come simpatia si. Però sto al gioco e finché dura mi diverto”.