Gf Vip, Giucas Casella: “Ho conosciuto Amanda Lear quando era un uomo” e lei risponde e lo massacra

Quest’anno, chiuso nella casa del Grande fratello vip, c’è Giucas Casella il sensitivo che qualche anno fa, partecipava a diverse trasmissioni televisive e che da diverso tempo non si vedeva più in tv. Il mago ha deciso di partecipare al programma e si sta mettendo molto in gioco. Qualche giorno fa, all’interno della casa, ha fatto una rivelazione su Amanda Lear e lei gli ha risposto a tono anche umiliandolo.

Vediamo cosa ha detto Amanda Lear.

Giucas Casella “Ho conosciuto Amanda Lear quando era ancora un uomo e si chiamava Peki D’Osolo”

Qualche giorno fa, Giucas Casella, all’interno della casa del grande fratello vip aveva detto di aver conosciuto Amanda Lear quando era ancora un uomo e si chiamava Peki D’Osolo.

Giucas Casella aveva detto: “Una volta incontrai Peki D’Oslo, parlo di Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Lei mi disse che non dovevo abbandonare il mio lavoro, perché ero bravissimo, mi spinse a continuare il percorso. Dopo le sue belle parole ricominciai con più forza”.

Però, quando in puntata Alfonso Signorini gli ha chiesto chiarimenti su ciò che aveva detto, Giucas Casella ha detto di non ricordare di aver raccontato nulla su Amanda Lear.

In quell’occasione non era arrivata alcuna dichiarazione da parte di Amanda Lear che aveva preferito restare in silenzio.

La risposta di Amanda Lear alle affermazioni di Giucas Casella

Amanda Lear ha sempre detto di aver giocato su questa sua ambiguità perchè la divertiva e le faceva pubblicità, infatti, in più di un’occasione ha detto: “Mi serviva pubblicità e l’ho ottenuta”.

Però, qualche giorno fa, quando la rivista Rolling Stones le ha fatto un’intervista, le ha chiesto cosa ne pensasse delle parole di Giucas Casella su di lei dette all’interno della casa del grande fratello vip sulla circostanza di averla conosciuta quando era ancora un uomo e lei ha risposto, umiliandolo: “Cosa ti dico delle affermazioni di Giucas Casella al Gf Vip? Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas Casella non so proprio chi sia”.

E poi sul Gf Vip e su tutti i reality ha dichiarato: “L’arrivo del Grande Fratello Vip è stato un disastro per me. È un tormentone: ogni anno c’è la casa, l’isola, per me non sono programmi di intrattenimento”.

E, ancora: “Vedere degli analfabeti che si lavano i denti non mi diverte“.