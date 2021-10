Romina Power svela “Mia madre solo dopo il divorzio mi ha detto che Albano …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 23 ottobre, Romina Power è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e si è molto raccontata, spesso, facendo divertire il pubblico con degli aneddoti simpatici. Vediamo cosa ha detto alla compagna di Piersilvio Berlusconi.

Romina Power si racconta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Romina Power, ospite da Silvia Toffanin ha svelato dei particolari sulla sua vita che ancora non si conoscevano.

Innanzitutto, ha rivelato che l’ex marito Albano non è stato il suo primo amore ma certamente è stato quello che è durato più a lungo, 29 anni.

E poi ha detto che ora ama molto la sua libertà e difficilmente la sacrificherebbe e a questo proposito ha detto un antico proverbio che le diceva sempre sua nonna che ha fatto divertire il pubblico e molto imbarazzare Silvia Toffanin. Romina Power ha detto, tra le risate generali: “Mia nonna diceva una cosa ma non so se è il caso di dirla. Per una salsiccia ti devi tenere tutto il maiale”. Silvia Toffanin, non sapendo come rimediare a un detto così forte, si è limitata a dire, fortemente imbarazzata: “Erano i vecchi detti”.

Silvia Toffanin ha poi mandato alcuni video per omaggiare Romina Power che da poco ha compiuto 70 anni e tanti sono stati i personaggi famosi che le han o fatto gli auguri: Loredana Bertè, Iva Zanicchi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Poi Romina Power ha detto di essere contro la chirurgia estetica: “Ho il terrore di quelle cose lì. Avrei paura di non riconoscermi dopo. Poi non capisco che senso abbia. E poi chi l’ha detto che la pelle liscia sia più bella?”.

Romina Power dice cosa le ha detto sua madre dopo che si è separata da Albano

Romina Power ha detto che alla madre non è mai piaciuto Albano: “Mia madre per tutta la vita l’ha criticato”. Però quando i due hanno deciso di separarsi, la madre l’ha sorpresa e Romina ha raccontato: “Solo quando ho detto a mia madre che io e Al Bano ci stavamo separando lei mi ha detto che proprio adesso si stava affezionando a lui”.

Poi Romina ha continuato: “Quando mi sono separata avevo 50 anni, ero una ragazzina. Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo” e Silvia Toffanin: “Quindi sei tu che non avevi voglia di condividere la vita con nessuno” e la Power: “Esatto poi quando si hanno tanti figli e nipoti la vita è già piena e ricca così”.

E, ancora: “Sono una nonna a distanza purtroppo come per i figli vorrei esserci di più ma sono lontana e soffri un pochino come nonna a stare così. Non partecipi alla quotidianità, non te lo portano per due ore se devono andare a fare qualcosa e questo mi piacerebbe però mi mandano molte foto e filmati e poi appena possiamo ci vediamo”.