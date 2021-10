X Factor, botta e risposta al veleno tra Mika e Emma, lei: “Fai presentazioni pessime” e lui “Come i tuoi …”

0 SHARES Condividi Tweet

X Factor 2021, cresce la tensione tra Emma e Mika. Purtroppo tra i due sembra che nel corso dell’ultima puntata le cose non siano andate proprio per il verso giusto. Nonostante i due siano molto affiatati, nel corso dell’ultima puntata di X Factor, i due artisti che vestono i panni di giudici in questa nuova edizione del talent, hanno avuto degli scontri. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due?

XFactor 2021, si discute sul disegno di Legge Zan

Emma e Mika sono due giudici del talent show di Sky, insieme a Hell Raton e Manuel Agnelli. Nel corso dell’ultima puntata di X Factor 2021, sembra che sia parlato almeno inizialmente del disegno di Legge Zan contro l’omotransfobia che è stato bocciato nei giorni scorsi dal Senato. “Mi dispiace di non poter festeggiare questa sera un passo avanti che aspettavamo e che riguarda tutti noi perché riguarda i diritti di tante persone. Le immagini che abbiamo visto in Senato, quando è stato definitivamente bloccato il percorso del DDL Zan, sono state imbarazzanti e rimarrà una brutta pagina della nostra storia. Dicendo questo credo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi al tavolo, in un programma che si è sempre impegnato e battuto contro ogni forma di discriminazione”. Queste le parole della cantante salentina. Inevitabilmente anche Mika sembra aver commentato la notizia.

L’intervento di Mika

«Quello che ho visto non rappresenta quell’Italia che conosco, il Paese di cui mi sono innamorato. Ma rimane l’Italia capace di quell’accoglienza in cui voglio continuare a poter credere». Queste le sue parole. Già su questo punto, pare che tra i giudici ci sia stato un battibecco piuttosto acceso. Ad ogni modo, pare che la tensione sia salita ancor di più in seguito all’esibizione di uno dei gruppi in gara, ovvero i Westfalia.

Emma commenta l’esibizione dei Westfalia, Mika non resta a guardare e risponde a tono

Nello specifico pare che Emma abbia commentato dicendo “Avete solo un grande difetto… il vostro giudice fa delle presentazioni pessime per il resto … top”. Si è trattata di una frecciata di Emma fatta a Mika, il quale però sembra aver risposto decisamente con lo stesso tono. “Le mie presentazioni sono alla stessa altezza dei tuoi commenti“. Va sottolineato il fatto che il tono utilizzato da entrambi è stato parecchio scherzoso, visto che i due sono molto amici e si stimano tanto.