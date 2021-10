Tale e quale show, Emanuela Aureli senza mezzi termini “Bisogna fermarsi prima di…”

0 SHARES Condividi Tweet

Questa sera, venerdì 29 ottobre 2021 andrà in onda una nuova puntata di Tale e quale show, ovvero il programma ideato e condotto da Carlo Conti. Come accaduto già nelle scorse edizioni, anche quella attuale sembra stia riscuotendo un successo strepitoso. Il cast quest’anno sembra essere piaciuto davvero tanto al pubblico italiano che ricambia con tanto affetto, non perdendosene nemmeno una puntata.

Tale e quale show, Emanuela Aureli molto amata dai concorrenti e dal pubblico

Pare che a piacere tanto al pubblico a casa sia anche Emanuela Aureli, una imitatrice di grande successo che all’interno del programma un ruolo ben preciso. E’ uno dei coach che prepara i concorrenti nelle varie esibizioni. Più nello specifico, la Aureli è una actor coach, ovvero cerca di aiutare i vari concorrenti a capire come muoversi per cercare di somigliare più possibile al personaggio che dovranno interpretare. Ed ancora, aiuta a capire l’atteggiamento da tenere e come gestire le proprie emozioni. Insomma, un ruolo non facile, ma Emanuela sembra svolgerlo molto bene e per questo è amata non soltanto dai concorrenti ma anche dal pubblico da casa.

Soddisfazione per la nota imitatrice che nel programma veste il ruolo di actor coach

“A Tale e Quale bisogna fermarsi prima che un’esibizione diventi parodistica, perché dev’esserci la proposizione fedele dei personaggi. E’ necessario trovare un punto di equilibrio che consente di empatizzare con il pubblico”. Sono state queste le parole dichiarate da Emanuela che ha così parlato del suo incontro con il programma di Carlo Conti. “Tale e Quale mi ha insegnato ad essere me stessa e che le grandi cose si possono conquistare solo passo dopo passo senza strafare e senza eccedere”, questo ancora quanto aggiunto dalla Aureli che di certo si occupa anche di altro. Proprio quest’anno è nel cast de I fatti vostri.

Le parole della Aureli sul programma Tale e quale show

Riguardo proprio questa edizione di Tale e quale, sembra che la Aureli abbia aggiunto “Ognuno ha saputo tirare fuori qualcosa di bello da se stesso”. Sembra proprio che in queste settimane, Emanuela sia rimasta piuttosto soddisfatta dai concorrenti che pare le abbiano dato tante soddisfazioni. Intanto cresce l’attesa per la puntata di questa sera, che andrà in onda tra poche ore. Pare che Malgioglio, che da quest’anno è in giuria, abbia fatto una rivelazione su Alba Parietti. Di cosa si tratta? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di questa sera.