Monica Setta e Tiberio Timperi, tra di loro il gelo è evidente e la Rai …

Monica Setta e Tiberio Timperi non ne vogliono proprio sapere di essere amici. Dopo quanto accaduto negli anni passati, sembra che non sia affatto tornato il sereno tra i due. Purtroppo i due non si sono mai sopportati e lo hanno dimostrato quando hanno portato avanti il programma Uno Mattina in famiglia. In più di un’occasione, hanno dimostrato davanti a milioni di telespettatori di non sopportarsi affatto.

Monica Setta e Tiberio Timperi non si sopportano affatto

Adesso però, i due non perdono occasione per parlare del loro rapporto e sottolineare il fatto che non ci sia mai stato feeling tra loro. Intanto, forse proprio per questo feeling particolare i due sono stati confermati quest’anno dalla Rai e sono entrambi alla conduzione di Uno mattina in famiglia. Questo programma va in onda il sabato. I conduttori sono comunque al timone del programma, ma ciò nonostante continuano a lanciarsi delle battute e punzecchiarsi in diretta tv.

La Rai li riconferma alla conduzione di Uno mattina in famiglia, ma poi corre ai ripari

La Rai, avendo visto come è andata tra i due in queste prime puntate, sembra abbia deciso di correre ai ripari. Lo si era già capito dalle prime puntate che la tensione tra Monica e Tiberio fosse alle stelle. Anche i telespettatori pare si fossero accorti di questo. Per evitare che la situazione potesse degenerare tra i due, ha pensato bene di affiancare anche Ingrid Muccitelli. Quest’ultima conosce molto bene Tiberio Timperi, visto che hanno insieme condotto quattro edizioni del programma. La presenza di Ingrid avrebbe solo ed esclusivamente un obiettivo, ovvero cercare di mediare tra Tiberio e Monica.

Monica Setta presenta il nuovo libro “Volevo fare la giornalista”

Monica, intanto, ha fatto sapere di essere pronta a lanciare il nuovo libro intitolato “Volevo fare la giornalista”. Questo, nello specifico, uscirà a fine anno ma nel corso di una puntata della sua trasmissione, ha voluto lanciare delle anticipazioni. Pare che in questo libro la conduttrice abbia dichiarato il fatto che la Rai avesse in mente di eliminare Tiberio Tiberi dalla conduzione di Uno mattina in famiglia ma che fu proprio lei a cercare di convincere quella che all’epoca era la direttrice di Rai 1, ovvero Teresa De Santis a farlo rimanere.