GF Vip, Alex su Soleil “Io e lei …”

Nella casa del Grande Fratello si continua a parlare di sentimenti e dopo Manuel e Lulù, si è formata in casa una nuova coppia o meglio un feeling molto particolare. Stiamo parlando di quello sorto tra Miriana e Nicolò, nonostante comunque i tanti tentennamenti da parte dell’ex cantante di Non è la Rai. Adesso però, da qualche giorno i fari sembrano essere puntati su due concorrenti che sembra stiano legando particolarmente. Stiamo parlando di Soleil Sorge ed Alex Belli. Tra i due sembra esserci un feeling molto particolare, anche se entrambi ovviamente hanno sempre parlato di un’amicizia. In queste ore, sembra che l’attore abbia parlato proprio della sua coinquilina e compagna d’avventura. Ma cosa avrà rivelato?

Grande fratello vip 6, cresce l’intesa tra Alex Belli e Soleil Sorge

Ebbene si, in questi giorni tra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra che il feeling sia sempre più alto. L’attore è felicemente sposato con Delia, mentre Soleil non ha mai chiaramente detto di essere fidanzata, ma pare che abbia qualcuno che l’aspetta fuori dalla casa. Una cosa è certa però, ovvero che tra Alex e Soleil c’è un qualcosa di molto intenso. La moglie di Alex d’altra parte ha dichiarato di non vedere nulla tra il marito e la Sorge, se non una bellissima amicizia. Ma come stanno davvero le cose?

L’attore parla di Soleil e si lascia andare

Tutti in casa, ma soprattutto fuori dalla casa più spiata d’Italia si stanno chiedendo cosa effettivamente ci sia tra Soleil e Alex. Proprio quest’ultimo nelle scorse ore sembra abbia parlato della giovane influencer, utilizzando delle bellissime parole, fatte di grande affetto e stima. E’ stato durante una chiacchierata con Sophie Codegoni che l’attore si è lasciato andare a questa confessione. Pare che l’attore abbia detto di apprezzare tanto Soleil.

Lo sfogo dell’attore con Sophie Codegoni

In molti però hanno trovato strano il fatto che Alex abbia deciso di sfogarsi proprio con Sophie, visto che tra le due di certo non corre buon sangue. Qualcuno sostiene che sia tutta una tattica di Alex, che ricordiamo nella vita è un attore. Altri pensano invece che Belli possa essere davvero preso da Soleil. “A me Soleil piace tantissimo. Come compagna di viaggio, come amica…[…]. Durante il giorno io e lei ci cerchiamo…perché comunque veramente io e lei siamo parte della stessa compagnia teatrante“. Queste le parole di Alex. Che il suo sia un interesse puramente dettato da un sentimento di amicizia o che l’attore stia cercando di reprimere le proprie emozioni?