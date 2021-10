Rita Dalla Chiesa, su Instagram scrive un post da brividi “Ho sempre pensato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da alcuni giorni uno degli argomenti più discussi è quello del voto contrario al Ddl Zan da parte del Senato. Una decisione che ha fatto molto discutere e sulla quale si sono esposti anche diversi personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Tra questi il conduttore Alberto Matano al quale Rita Dalla Chiesa ha voluto rivolgere delle bellissime parole condividendo un lungo post su Instagram.

Il coming out di Alberto Matano a La Vita in Diretta

Il voto contrario al Ddl Zan ha provocato rabbia e disgusto in moltissime persone tra cui Alberto Matano. Il noto conduttore de La Vita in Diretta dopo aver trasmesso un servizio nel quale erano racchiusi diversi recenti episodi di omofobia ha poi espresso il suo pensiero facendo anche delle particolari rivelazioni sul suo passato. “Storie come queste mi fanno particolarmente male. Perché è successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle, so cosa significa”, ha rivelato il presentatore che ha poi concluso sostenendo che la sue grande speranza è quella che grazie al contributo di tutti possa esserci un “supplemento di riflessione”.

Il post di Rita Dalla Chiesa sui social

Le parole espresse da Alberto Matano hanno colpito ed emozionato moltissime persone. Tra queste anche la celebre giornalista Rita Dalla Chiesa che sui social ha voluto rivolgere delle bellissime parole all’amico e collega sostenendo di amarlo moltissimo. “Oggi ho amato più di sempre Alberto Matano, e il suo bisogno di difendere tutte quelle persone e quelle famiglie che, da ieri sera, sono state lasciate sole a combattere una battaglia che speravano di vincere. La battaglia dei diritti umani”. Con queste parole Rita Dalla Chiesa ha iniziato il suo lungo post precisando che mentre i politici al Senato contrari al Ddl Zan esulavano per il risultato ottenuto tantissime ‘anime belle’ si sono sentite per l’ennesima volta messe all’angolo, precisando che ancora una volta la loro sofferenza è stata calpestata.

Le parole della giornalista su Instagram

Rita Dalla Chiesa ha poi proseguito rivolgendosi direttamente ad Alberto Matano definendolo non solo un grande amico ma soprattutto un grande uomo. “Ho sempre pensato che in un Paese che vuole essere civile non dovrebbero esserci leggi a tutelare l’individualità e il rispetto per ognuno di noi. Grazie Alberto, per averlo fatto tu. Ti voglio un bene infinito. E ti stimo immensamente. Come uomo, come amico, come cittadino, come la bellissima persona che sei”. Con queste parole la donna ha concluso il suo post.