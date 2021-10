Tv Talk, Piero Angela al veleno contro Mietta non vaccinata: “Se penso a …”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 31 ottobre possiamo dire che si è conclusa la polemica sollevata sabato scorso nella puntata di Ballando da Selvaggia Lucarelli che aveva come destinataria Mietta e il vaccino a cui non si è sottoposta.

La polemica è iniziata nella puntata di sabato scorso di Ballando quando si è appreso che Mietta non è vaccina ed è continuata per tutta la settimana con un botta e risposta che ha visto coinvolte più parti: Selvaggia Lucarelli, Mietta, il Codacons, la stessa Milly Carlucci e chiunque altro è voluto intervenire sulla questione, soprattutto sui social. E poi, ieri anche a Tv talk se ne è parlato con un illustre ospite, Piero Angela e poi, in serata Milly Carlucci ha messo un punto. Ma vediamo cosa ha detto Piera Angela contro Mietta.

Le parole di Piera Angela contro Mietta

Ieri, nel sabato pomeriggio di Tv Talk è andato ospite Piero Angela che ha voluto dire la sua sulla questione di Mietta non vaccinata ma concorrente a Ballando con le stelle perché in possesso di regolare green pass.

Piero Angela ha detto: “A proposito di quanto successo a Ballando con le stelle se penso a una scena d’amore con un bacio in tv, è più che lecito chiedere all’altro se sia vaccinato, o no?”. Dunque, Piero Angela si è detto indirettamente daccordo con Selvaggia Lucarelli che è stata attaccata da più parti perchè accusata di aver violato la privacy di Mietta.

Il chiarimento di Milly Carlucci che mette fine alla polemica su Mietta non vaccinata

Ieri, in puntata, Milly Carlucci ha voluto mettere un punto alla questione e ha spiegato così: “A noi il green pass viene controllato all’ingresso prima ancora di entrare assieme alla temperatura e non si può accedere a questo luogo se non si ha il green pass. Naturalmente non è dato a nessuno di noi, produzione e Rai indagare da cosa scaturisca questo green pass. A questo punto, essendo una regola nazionale quella che noi seguiamo è quella che ci mette al riparo da qualunque tipo di polemica”.

E poi ha continuato: “Le nostre procedure sono assolutamente rigorose, qui nel nostro luogo di lavoro. Una prova di che le nostre regole funzionano è proprio il fatto che la positività di Mietta e stata immediatamente riconosciuta e lei è stata immediatamente messa a casa. Quindi non c’è stato nessun problema di contagio da parte di Mietta verso altre persone nemmeno verso il suo partner Maykel Fonts”.

E, ancora: è “del tutto legittimo fare una domanda come quella di Selvaggia, in un contesto in cui c’è libertà”: “è legittimissimo non dare una risposta perché non fa parte dei doveri di un cittadino italiano, che ha il suo diritto alla privacy”.

E, a conclusione, è intervenuta la Lucarelli che ha detto: “Credo e spero che Mietta sia l’unica persona qui dentro non vaccinata per motivi suoi, questo è il più grande spot che possiamo fare ai vaccini in Italia. Se è vero che si è ammalata solo lei evidentemente i vaccini funzionano quindi: vacciniamoci”.