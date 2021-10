Tu sì que vales, Rudy Zerbi mai visto così: “Questa cosa mi fa stare male”, scoppia la polemica in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 30 ottobre è andata in onda un’altra puntata di Tu si que vales il programma del sabato sera che va in onda su canale 5 ed è concorrente a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci che, invece, va in onda sulla Rai.

Qualche tempo fa, Maria De Filippi svelò, sorprendendo tutti, che lei il sabato sera vede Ballando con le stelle visto che Tu si que vales è un programma che va in onda non in diretta ma è registrato.

Ieri, uno dei concorrenti ha dato fastidio a Rudy Zerbi che non ha esitato ad esprimere il suo malessere. Vediamo cosa è accaduto.

Rudy Zerbi contro un concorrente: “Questa cosa mi fa stare male”

Ieri a Tu si que vales si è presentato un concorrente che ha detto di essere un pranoterapeuta in grado di mettersi in contatto con l’aura delle persone.

E ha spiegato che da lui portano animali che non riescono a camminare e, dopo un incontro, stanno molto meglio.

Rudy Zerbi, prima ha ascoltato in silenzio, e poi ha detto: “Mi fa stare male sentirle dire questo sugli animali e a me sembra una cialtronata”.

E Maria De Filippi si è associata alle parole di Zerbi e ha aggiunto: “Mi sembra teatro. Illude le persone e si fa pure pagare. Io diffido di questo genere di persone” mentre, sull’esito del tentativo del pranoterapeuta che ha fallito con l’esperimento in studio, Gerry Scotti ha detto: “In uno studio televisivo c’è distrazione”.

Gerry Scotti fa male a Rudy Zerbi e lui: “Stavi per togliermi un occhio”

Ieri Gerry Scotti ha mostrato un gadget della scuderia Scotti, un palloncino e, mentre Rudy Zerbi lo stava gonfiando, Gerry Scotti con uno spillo lo ha bucato. Rudy Zerbi che più che altro si è spaventato e ha, invece, esagerato dicendo a Gerry Scotti: “Stavi per togliermi un occhio” e Scotti, di rimando, non credendo a tale affermazione, gli ha risposto: “ Si è fatto male veramente? Signori, ce ne siamo liberati! Rudy, scusami, mi dispiace”.

Poi è stato mandato in onda il replay da dove si è visto che a Zerbi non era accaduto assolutamente nulla all’occhio e gli altri giurati, a quel punto, hanno esclamato: “Hai fatto tutta la scena!”

E Gerry Scotti: “Infamone! Sei peggio dei calciatori. Non ti abbiamo toccato, hai fatto tutta la scena”.