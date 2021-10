Maurizio Costanzo senza freni su Guillermo Mariotto: “Lui si comporta così perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle, in giuria, sin dall’inizio, c’è lo stilista Guillermo Mariotto, un personaggio molto forte, molto arguto e, a volte, molto duro ma sempre con il sorriso sulle labbra anche quando fa qualche affondo cosa che, tra l’altro, capita spesso.

In qualche edizione precedente ha anche un po’ esagerato scatenando varie polemiche come quando disse alla concorrente Elisa Isoardi dopo un’esibizione con un lenzuolo che si vedeva che sotto le coperte si sa muovere molto bene. A volte pare anche che quando esagera dia un po’ fastidio a Milly Carlucci che tende sempre a riportarlo in riga, qualche volta bacchettandolo anche un po’.

Maurizio Costanzo si è espresso su Guillermo Mariotto

Quest’anno in giuria a Tale e quale show, il programma di Rai uno del venerdì sera condotto da Carlo Conti c’è Cristiano Malgioglio che sta portano molta allegria e buonumore con quel suo fare un po’ esagerato, sia nel bene che nel male, quando esprime il suo parere sui concorrenti.

E proprio su Guillermo Mariotto e su Cristiano Malgioglio che ha espresso il suo parere Maurizio Costanzo che ha detto così nella rubrica che cura all’interno del settimanale Nuovo per rispondere ad una lettrice che ha definito, entrambi, irritanti.

Il marito di Maria De Filippi ha detto di Malgioglio e di Mariotto: “Ricoprono i loro ruoli proprio perché sono due personaggi eccentrici. Li vogliono perché sanno che con il loro carattere portano estro, ironia e, talvolta, scompiglio.”

E poi Maurizio Costanzo ha anche aggiunto: “Mariotto e Malgioglio sono tasselli fondamentali che contribuiscono a rendere più interessanti e divertenti le trasmissioni. E poi Ballando e

Tale e Quale sono due programmi che si prestano a qualche eccesso.”

A Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha dimenticato di presentare Carolyn Smith

Ieri a Ballando con le stelle, Milly Carlucci è incorsa in una gaffe che ha fatto sorridere tutti, a lei per prima.

Ad apertura di puntata stava presentano la giuria ed è andata per ordine di occupazione di posto come fa sempre ma, arrivata a Carolyn Smith, non si sa perché, l’ha saltata.

Carolyn Smith ha subito fatto un’espressione perplessa e la Carlucci, subito accortasi della gaffe, è scoppiata a ridere e poi ha detto come scusante: “Scusate! Ho saltato Carolyn Smith! Questa è la notte delle streghe” e Carolyn Smith, scherzando a sua volta, le ha risposto: “Milly, me ne vado” mentre Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Non era mai successa una cosa del genere prima d’ora”.