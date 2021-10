Ballando, Al Bano una furia contro Selvaggia Lucarelli “Sei una sfigata!”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle che quest’anno può vantare tra i concorrenti dei nomi davvero molto importanti, uno fra tutti Albano.

Albano, fin da subito, ha dichiarato, molto schiettamente e molto onestamente di non saper ballare ma di essere lì per mettersi in gioco e per divertirsi. E tutto il pubblico ha apprezzato molto queste sue parole e anche la giuria lo appoggia sempre ma ieri c’è stato un battibecco pesante tra lui e Selvaggia Lucarelli. Vediamo cosa è accaduto.

Albano alla Lucarelli “Sfigata sarai tu”

Al Bano anche ieri si è esibito e poi ha detto della giuria: “Quello che mi dà fastidio è una cosa: sanno che non ballo, eppure…” .

E poi si è sottoposto al giudizio della giuria e ad iniziare è stato Guillermo Mariotto che gli ha detto

: “Oggi ho vinto io perché finalmente hai ballato”. Poi Albano si è molto avvicinato alla giuria e Selvaggia Lucarelli gli ha detto: “Suona come una minaccia, mi intimidisce. E’ così sfigato che ha bisogno del pubblico”.

La Lucarelli lo ha detto scherzando ma Albano ha reagito molto male non capendo lo scherzo e cioè che la Lucarelli intendeva dire esattamente il contrario e le ha risposto fuori di sé: “Sfigata sarai te…” e lei ha provato a spiegargli: “Volevo dire che sei tutt’altro che sfigato”.

E poi la Lucarelli gli ha chiesto se avesse fumato qualcosa per ballare così bene e lui: “Io fumo quello degli altri ma lo detesto, detesto anche chi non sa difendersi”.

Al Bano decide di ritirarsi

Al Bano ieri ha preso una decisone molto importante, si è ritirato per permettere alla sua insegnante di ballo, che ha subito un infortunio al piede, di rimettersi al meglio.

Albano ha detto: “L’avevo paventata. Gliel’ho detto poco fa. E’ giusto dirlo. Vorrei che lei andasse a farvi guarire altrimenti rischia di perdere un’eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista. E ci sto a bloccarmi a favore tuo, a favore della tua salute, a favore della tua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via. Ma per te”.

E così la ballerina ha detto: “Voglio ringraziare tutta la gentilissima famiglia di Ballando con le stelle per farmi sentire la benvenuta. Grazie per la vostra cura e l’affetto. Vi amo tutti. Mi dispiace quello che è successo con il piede, vorrei mostrare la mia vera danza”.

E Milly Carlucci ha spiegato: “Se voi vi ritirate, non c’è più spareggio. Voi vi mettete momentaneamente da parte, potete tornare in pista. Vi aspettiamo con il piede guarito. Ti voglio vedere con i tacchi dodici a ballare insieme a lui. Al Bano il tuo è un gesto generosissimo, umanamente meraviglioso. Vi aspettiamo in pista appena Oxana si toglie il tutore”.