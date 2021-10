Albano nella bufera, dice che lascia Ballando per l’infortunio dell’insegnante ma il web insorge: “Non è vero, ha alcuni concerti da fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi è stato uno dei grandi protagonisti delle prime tre puntate di Ballando con le stelle, il celebre programma televisivo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’artista ha scelto di partecipare per mettersi in gioco in un campo nuovo ovvero la danza e ha molto divertito il pubblico a casa in queste settimane. Ma ecco che al termine della puntata andata in onda nella serata di ieri, sabato 30 ottobre 2021, è successo qualcosa che nessuno si aspettava. Albano ha abbandonato la gara. Ma, per quale motivo?

Albano Carrisi abbandona Ballando con le stelle

Anche la terza puntata di Ballando con le stelle ha visto protagonista il noto cantante di Cellino San Marco ovvero Albano Carrisi. L’artista infatti al termine della puntata ha annunciato di voler abbandonare il noto programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Una notizia che ha colto di sorpresa tutti e a proposito della quale lo stesso Albano si è subito espresso precisando quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione. Il cantante ha infatti dichiarato di aver scelto di lasciare il programma condotto da Milly Carlucci semplicemente per il bene della ballerina Oxana Lebedew, la sua bravissima insegnante. La ballerina infatti da circa tre settimane soffre di un disturbo al piede a causa del quale non riesce a ballare bene e quindi fermarsi le permetterebbe di potersi curare per come deve.

La presunta verità del mondo dei social

Le parole espresse da Albano non hanno convinto tutti ed infatti in molti sul web hanno supposto che in realtà i motivi siano altri. Nello specifico sarebbe emerso che Albano abbia scelto di abbandonare Ballando con le stelle a causa di alcuni concerti all’estero previsti proprio per il mese di novembre. Si tratterebbe di concerti in Spagna, Bulgaria e Polonia in compagnia dell’ex moglie Romina Power.

La replica dell’artista

Albano Carrisi ha voluto subito mettere un freno a tali voci e lo ha fatto nel programma Citofonare Rai 2 in onda su Rai 2 la domenica mattina. “Non lascio per ragioni che state millantando. Lascio per una ragione ben precisa e lo farei mille volte. Oxana ha bisogno di umanità, qualcuno deve prendersi la responsabilità di dire: fermati e curati”, queste nello specifico le parole espresse da Albano che ha poi voluto sottolineare di essere sempre pronto a rispondere con la sua faccia. Carrisi ha poi concluso “In nome di Dio la mia coscienza è stra pulita, e sempre resterà tale”.