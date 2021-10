Rossano Rubicondi, Luxuria svela una verità: “Credo che Rossano abbia …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo della televisione è in lutto da alcuni giorni a seguito della prematura e inaspettata morte del noto personaggio televisivo italiano Rossano Rubicondi. L’uomo è scomparso a soli 49 anni lo scorso 29 ottobre 2021 e la notizia della sua morte ha lasciato tutti senza parole e rattristato il cuore di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Tra queste anche Vladimir Luxuria che all’AdnKronos ha raccontato il suo dolore per la perdita di un caro amico.

Il dolore di Vladimir Luxuria per la morte di Rossano Rubicondi

La notizia dell’improvvisa e prematura morte di Rossano Rubicondi ha colto tutti di sorpresa, compresi molti di coloro che lo conoscevano e che hanno dichiarato di essere totalmente all’oscuro dei suoi problemi di salute. Tra coloro che si sono espressi sulla triste vicenda vi troviamo Vladimir Luxuria che ha avuto la fortuna di conoscere Rubicondi nel lontano 2008 quando entrambi erano concorrenti dell’Isola dei Famosi. All’interno del noto reality show i due sono stati più volte protagonisti di liti e scontri ma lontano dalle telecamere si sono poi abbracciati e tra i due è nata una bellissima amicizia. Proprio per tale motivo Luxuria ha dichiarato di essere profondamente addolorata per la prematura scomparsa dell’amico e non ha perso l’occasione di rivolgergli delle bellissime parole.

Le parole di Vladimir Luxuria

“Come se mi fosse caduta una tegola in testa, alla notizia della morte di Rossano”, queste le parole con cui Luxuria ha commentato il suo stato d’animo dopo avere appreso la triste notizia della morte dell’amico Rossano Rubicondi. Nel corso di una recente intervista rilasciata all’AdnKronos ha poi affermato “Ogni tanto ci vedevamo e ci messaggiavamo ma non mi aveva detto nulla e non mi aveva fatto capire o intuire nulla del melanoma che poi lo ha portato a lasciarci così presto”. A proposito dell’esperienza che li ha fatti conoscere ovvero L’Isola dei Famosi Luxuria ha ricordato “Ci siamo ritrovati fuori, ci siamo riabbracciati. Siamo andati diverse volte a cena fuori, lui era un viveur, sempre circondato da belle donne, gli piaceva la vita notturna”.

Il pensiero sulla malattia di Rubicondi

Luxuria ha poi rivelato il suo pensiero sostenendo che probabilmente l’amico abbia sottovalutato la sua malattia in quanto non immaginava che lo avrebbe portato alla morte in poco tempo. Non sono poi mancate le parole di elogio per la bella persona che era Rossano. “Era una persona gioviale, entusiasta, sempre allegra, piena di vita e di energia, amava raccontare tanti episodi e aneddoti”, queste le parole di Luxuria che ha poi concluso “Forse non ha mai accettato l’idea che quella sua malattia avrebbe potuto mettere fine alla sua vita..”.