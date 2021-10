Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli appena inizia la trasmissione: “Siete tutti vaccinati?”, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre giornalista, scrittrice, blogger ma anche commediografa, conduttrice radiofonica e attrice teatrale italiana Selvaggia Lucarelli si rivela essere sempre una delle protagoniste assolute delle varie puntate di Ballando con le stelle. Stiamo parlando del celebre programma televisivo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci all’interno del quale la donna ricopre il ruolo di giudice. Anche la puntata andata in onda nella serata di ieri, sabato 30 ottobre 2021, è stata davvero molto particolare e non sono mancate le discussioni e le polemiche. Proprio la Lucarelli è infatti tornata a parlare del caso Mietta assente per covid e le sue parole hanno provocato molto imbarazzo in studio. Ma, cos’è accaduto di preciso?

Polemiche a Ballando con le stelle

Ballando con le stelle è uno dei programmi più seguiti del sabato sera. Si tratta nello specifico di un talent al quale molti VIP partecipano mettendosi in gioco ed affrontando settimana dopo settimana nuove sfide di danza. Proprio la settimana scorsa una grossa polemica è nata in seguito alla comunicazione fatta dalla celebre cantante italiana Daniela Miglietta semplicemente conosciuta come ‘Mietta’. La donna infatti in collegamento ha annunciato di essere assente a causa dell’isolamento da covid e a tali parole la Lucarelli ha risposto chiedendo all’artista e al ballerino Maykel Fonts se fossero vaccinati oppure no. Da tale domanda sono nate una serie di polemiche che si sono protratte per tutta la settimana.

Le parole di Milly Carlucci

Nel corso della puntata di Ballando con le stelle andata in onda nella serata di ieri, sabato 30 ottobre, si è tornati a parlare della questione Mietta. Milly Carlucci non ha perso l’occasione per sottolineare che all’interno della sua trasmissione viene assolutamente seguito il regolamento e quindi tutto si svolge seguendo quanto stabilito dalla legge. Le sue parole però non sono servite a mettere un punto alla questione. Poco dopo infatti la Lucarelli è tornata ad imbarazzare lo studio con una domanda che ha lasciato tutti senza parole.

La domanda di Selvaggia Lucarelli provoca il gelo in studio

In seguito all’esibizione che ha visto protagonista la coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale ecco che la Lucarelli ha chiesto “Siete vaccinati?”. Le sue parole hanno colto tutti di sorpresa tanto da aver fatto calare il gelo in studio. La Lucarelli ad un certo punto ha quindi voluto sdrammatizzare affermando “State tranquilli, stavo solo scherzando… Nello studio è calato improvvisamente il gelo”.