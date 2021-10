Maurizio Costanzo diretto su Federico Fashion Style “Lui fa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Lauri, è questo il nome del celebre parrucchiere dei VIP semplicemente conosciuto come Federico Fashion Style. L’uomo negli ultimi giorni è finito al centro della polemica a seguito delle critiche che gli si sono state rivolte da una lettrice di Nuovo che ha scritto una lunga lettera alla rubrica tenuta da Maurizio Costanzo proprio per criticare la nuova trasmissione del noto parrucchiere. Ma, quali sono state le parole della donna e come ha risposto Costanzo?

Federico Fashion Style criticato da una lettrice di Nuovo

Maurizio Costanzo è un giornalista molto apprezzato e seguito da un vasto pubblico. Oltre a condurre programmi di successo l’uomo tiene anche una propria rubrica sul magazine Nuovo tramite la quale è solito comunicare con i lettori e parlare con loro di televisione e dei vari personaggi che ne fanno parte. Proprio di recente il giornalista nella rubrica da lui tenuta ha ricevuto una lettera da parte di una lettrice che ha rivolto delle pesanti critiche al noto parrucchiere dei VIP ovvero Federico Lauri conosciuto da tutti come Federico Fashion Style per la nuova trasmissione da lui condotta ed intitolata ‘Beauty Bus’. La critica è legata non tanto al fatto che alcune donne scelgano di cambiare il proprio look ma semplicemente al fatto che le trasformazioni fatte abbiano superato dei limiti. “Qui si va oltre, fino a trasfigurare le persone…Ma non è troppo?”, queste di preciso le parole espresse dalla donna.

La risposta di Maurizio Costanzo

La lettrice di Nuovo non ha perso quindi l’occasione per esprimere dubbi e perplessità sul nuovo programma condotto da Federico Lauri. Ma, cosa ne pensa di tali parole Maurizio Costanzo? Il giornalista come al solito si è espresso con assoluta sincerità sottolineando che nella trasmissione ‘Beauty Bus’ in onda su Real Time il noto Federico Fashion Style altro non fa che il suo lavoro. Ma non solo, Maurizio Costanzo ha poi proseguito il suo intervento sulla questione rivelando di essere assolutamente convinto che tutti coloro che scelgono di partecipare al programma condotto da Lauri lo fanno proprio perché spinti dal desiderio di cambiare look e soprattutto perché apprezzano i cambi di look che il parrucchiere è in grado di garantire.

Le parole del giornalista

“Ritengo che chi partecipa al programma di Federico Lauri lo faccia proprio perché lui sa cambiare il look delle persone…”, queste di preciso le parole espresse da Maurizio Costanzo.