Grande Fratello VIP, Raffaella Fico al veleno contro Soleil Sorge: “se vogliamo …”

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda nella serata di ieri, venerdì 29 ottobre 2021. E proprio nel corso di tale appuntamento l’ex gieffina Raffaella Fico e la concorrente ancora in gioco Soleil Sorge si sono rese protagoniste di un duro scontro a seguito del quale sono intervenute anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ma esattamente, cos’è successo?

Raffaella Fico torna nella casa del Grande Fratello Vip

Il rapporto tra Raffaella Fico e Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip non è mai stato idilliaco fin dal primo giorno. Le due nel corso delle settimane si sono rese protagoniste di vari scontri e nemmeno l’eliminazione della Fico è servita a mettere un freno alle loro incomprensioni. Infatti proprio quando la Fico è stata eliminata Soleil ha reagito facendosi una grossa risata e rivolgendole una particolare espressione americana che le aveva già rivolto nel corso della prima puntata. Per chiarire la situazione tra le due Signorini ha invitato Raffaella Fico ad intervenire nel corso della puntata andata in onda nella serata di ieri. E così la giovane donna è rientrata nella casa più spiata d’Italia per un nuovo confronto.

Lo scontro con Soleil Sorge

Raffaella Fico e Soleil Sorge ancora una volta si sono rese protagoniste di un duro scontro. Le due si sono incontrate in giardino per un faccia a faccia e proprio nel corso del confronto si è arrivati a parlare di ‘cause’. Negli ultimi giorni era infatti circolata l’indiscrezione secondo la quale la Fico avesse intenzione di denunciare Soleil Sorge per l’espressione che le ha rivolto nel corso della prima puntata ma anche in seguito alla sua eliminazione ovvero “Bye b..ch”. Tale indiscrezione sembrerebbe essere oggi una certezza. Sonia Bruganelli è infatti intervenuta nel corso dello scontro tra le due giovani donne per difendere Soleil affermando che l’espressione usata dalla Sorge altro non è che un modo di dire estero e nulla di più. La Bruganelli ha poi proseguito “Alla base secondo me ci sono dei problemi diversi verso Soleil. Stai parlando di cause, di cose…” . Raffaella ha risposto affermando di non avere niente da aggiungere e precisando che le affermazioni fatte dalla Sorge sono molto gravi. Ma, ha sottolineato, “non siamo noi a valutarlo. Sarà fatto nelle opportune sedi”. E a queste parole Soleil ha replicato “Mi vorresti denunciare? Tesoro ma non conosci neanche la legge allora se pensi di poter fare una cosa del genere per un termine scherzoso”.

L’intervento di Adriana Volpe

Nella discussione tra le due donne è intervenuta anche l’altra opinionista del GF Vip ovvero Adriana Volpe che però in questo caso si è sentita di dover difendere Raffaella Fico sostenendo che Soleil ha fatto uno scivolone. A nulla sono serviti i tentativi della Bruganelli di difendere la Sorge sostenendo che utilizzare l’espressione “Bye b..ch” sarebbe come dare della “str..za”. Alla fine la Volpe ha concluso “Voglio dire, quale donna è contenta di ricevere un ciao poco di buono”. In studio poi vi è stato anche un duro scontro tra Sonia Bruganelli e Raffaella Fico. E proprio quest’ultima rivolgendosi all’opinionista ha affermato che sua figlia parla inglese e sa cosa significa quel termine. La Fico ha poi concluso “Se vogliamo buttarla in caciara facciamoci una risata, ma non è così. Dovresti capire, invece ti ostini a far finta di non voler capire”.