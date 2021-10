Francesca Tocca senza mezzi termini su Maria De Filippi “Io ho fatto degli sbagli e lei…”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Tocca è una delle ballerine professioniste di Amici di Maria De Filippi. La donna è apprezzata dal pubblico oltre che per la sua bellezza soprattutto per la grande bravura che la contraddistingue. Di recente la ballerina ha fatto delle importanti rivelazioni sul rapporto con Maria De Filippi. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Chi è Francesca Tocca

I fedeli appassionati di Amici di Maria De Filippi conosceranno sicuramente la bellissima Francesca Tocca. Questo è il nome di una bravissima ballerina professionista che ormai da diversi anni fa parte del cast del noto talent show di Canale 5. La Tocca è nata a Catania e la sua passione per la danza è nata in giovanissima età. Infatti aveva solamente 16 anni quando si è specializzata in balli latini ed è stato proprio grazie al ballo latino americano che ha poi conosciuto colui che è diventato suo marito ovvero il ballerino Raimondo Todaro. In realtà i due per molto tempo sono stati soltanto colleghi e nel 2006 hanno anche vinto insieme il campionato italiano di ballo latino americano.

La storia d’amore con Raimondo Todaro

Dopo i successi in campo professionale tra i due ballerini è nato anche un grande sentimento tanto da diventare oltre che una coppia nel lavoro anche nella vita. Nel 2013 hanno aperto una scuola di ballo in Sicilia e nello stesso anno sono diventati genitori di una bambina di nome Jasmine. Nel 2014 sono convolati a nozze e tutto tra i due sembrava procedere nel migliore dei modi fino a quando alla fine del 2019 hanno rivelato qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. I due si sono lasciati e secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni la motivazione sarebbe legata al flirt tra la ballerina e un ex allievo della scuola di Amici ovvero Valentin Dumitru. Di recente però Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno reso felici i fan facendo una grande rivelazione ovvero quella di essere tornati insieme. I due si sono anche scambiati un bacio in diretta su Canale 5.

La rivelazione sul rapporto con Maria De Filippi

Ma, come si è comportata Maria De Filippi in tutto questo tempo nei confronti della ballerina? A tal proposito Francesca Tocca ha fatto una rivelazione importante. “Maria De Filippi mi è sempre stata vicino” ha rivelato la ballerina che ha poi aggiunto “anche se ho fatto degli sbagli, lei anche da lontano mi è stata vicino”.Francesca Tocca ha comunque voluto precisare “Non mi ha mai giudicata”.