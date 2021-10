I Fatti Vostri, Magalli lunedì sarà in studio e …

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo l’addio dato a I Fatti Vostri alla fine della scorsa edizione ecco che il prossimo lunedì 1 novembre 2021 il noto autore televisivo, conduttore, commediografo,sceneggiatore e attore italiano Giancarlo Magalli tornerà nel programma da lui condotto per diversi anni. Ma, per quale motivo?

Il ritorno di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri

Giancarlo Magalli ha condotto per la prima volta I Fatti Vostri, celebre programma in onda nella fascia mattutina di Rai2, circa 30 anni fa e di preciso nel 1991. Poi ancora, si è trovato alla guida del programma anche negli anni compresi tra il 1993 e il 1996, dal 2001 al 2002 e poi dal 2009 fino alla scorsa edizione ovvero quella del 2021. Proprio alla fine della scorsa edizione Magalli ha detto addio al programma che per anni ha condotto ma ecco che il prossimo lunedì vi farà ritorno. Come mai? Semplicemente per lanciare il suo nuovo programma che verrà trasmesso su Rai 2 sempre lunedì 1 Novembre a partire dalle ore 17.15

Il nuovo programma condotto da Magalli

‘Una parola di troppo’, è questo il nome del nuovo programma condotto da Giancarlo Magalli. Si tratta di un quiz televisivo nel corso del quale tre coppie di concorrenti dovranno sfidarsi a colpi di parole. Più parole verranno indovinate e più aumenterà il montepremi. Ad arrivare al gioco finale sarà però solamente una delle tre coppie che avrà quindi la possibilità di poter vincere il premio accumulato durante le sfide. La coppia delle tre che riesce ad arrivare alla fase finale del gioco verrà inoltre dichiarata ‘campione di puntata’ e avrà la possibilità di tornare a giocare nel corso della successiva puntata.

I nuovi conduttori de I Fatti Vostri

Ma, chi sono i nuovi conduttori del noto programma di Rai 2 ‘I Fatti Vostri’?. In seguito all’addio di Magalli la trasmissione è stata affidata ad altri due amatissimi presentatori ovvero Salvo Sottile e Anna Falchi. Una coppia che piace molto al pubblico tanto da essere già riusciti ad ottenere grandi ascolti. Nello specifico la puntata andata in onda nella mattina di venerdì 29 ottobre ha totalizzato nella prima parte il 7,4% di share riuscendo a catturate l’attenzione di 463 mila spettatori. Mentre invece nella seconda parte del programma lo share ha raggiunto l’8,9% con 860 mila spettatori. L’addio di Magalli aveva lasciato qualche dubbio sul futuro del programma che però al momento non sembrerebbe aver per nulla risentito dell’abbandono del noto presentatore.