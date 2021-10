GF Vip, svela un particolare su Alberto Sordi ma Alfonso Signorini …

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli è una delle grandi protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. La donna all’interno della casa più spiata d’Italia nel corso delle settimane ha coltivato delle belle amicizie ma ha anche fatto delle importanti rivelazioni sul suo passato. Proprio in settimana la Ricciarelli ha raccontato agli inquilini della casa di aver avuto un flirt con Alberto Sordi. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole e sulla quale è intervenuto lo stesso Signorini nel corso della puntata andata in onda nella serata di venerdì 29 ottobre 2021.

La confessione di Katia Ricciarelli su Alberto Sordi

Katia Ricciarelli nel corso della settimana si è molto raccontata e non ha perso l’occasione per fare una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. La donna ha infatti rivelato che oltre a Pippo Baudo e Jose Carreras nella sua vita vi è stato anche un altro importantissimo e affascinante uomo molto amato da tutti gli italiani. Di chi stiamo parlando? Del noto attore, comico, regista, sceneggiatore, compositore, doppiatore e cantante italiano Alberto Sordi.

Le parole della donna

“Da giovane ho avuto un flirt con Alberto Sordi, lui amava la lirica, veniva sempre a vedermi quando interpretavo Anna Bolena e mi inviava le rose. Mi dicevano: ‘Ma non era possibile che te le abbia mandate’. Ahò, me le ha mandate”, queste le parole con cui Katia Ricciarelli ha rivelato ai suoi compagni di avere avuto da giovane un flirt con il famosissimo Alberto Sordi. La donna ha raccontato che ai tempi aveva appena 23 anni e Sordi una volta è andato a prenderla al residence per andare a cena insieme. A proposito di quell’appuntamento la Ricciarelli ha rivelato “Io ero al settimo cielo”.

La rivelazione

Ma non si è fermata qui, la Ricciarelli ha voluto raccontare di più rivelando “Il nostro è stato un incontro focoso, era uno che ci sapeva fare, lui sì che era … non come quelli di oggi”. Katia Ricciarelli ha poi rivelato che proprio in quel periodo aveva appena iniziato con Carreras ma, ha precisato “Il fascino di Alberto Sordi.. tu capisci che non è da tutti i giorni. Aveva una risata che ti conquistava”. In ultimo Signorini, che non ha perso l’occasione di parlarne in diretta, ha voluto scherzare sulla questione chiedendo alla donna se era meglio Sordi oppure Giucas Casella, con il quale sembrerebbe avere avuto anche un flirt. A tale richiesta la Ricciarelli ha risposto sorridendo “Ovviamente Sordi”.