All together now, “Questo non lo permetto”, scoppia la polemica body positive, Michelle Hunziker in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

E’ iniziata la nuova stagione di All together now, il programma condotto da Michelle Hunziker che va in onda su Canale 5. Ebbene, nel corso della prima puntata del talent show, sembra che sia accaduto qualcosa di spiacevole. Cosa? Pare che due donne nello specifico, siano state protagoniste di un siparietto che non è affatto piaciuto ed ha dato modo di creare l’ennesima polemica. Stiamo parlando di una concorrente oversize ed una delle 100 giurate. Ma cosa è accaduto nello studio di All together now?

All together now, polemica nel corso della prima puntata

La Stagione del programma All together now sembra essere iniziata soltanto adesso, ma è già nata la prima polemica. Il tutto è accaduto nel corso della prima puntata dello show di Michelle Hunziker. Abbiamo avuto modo di assistere ad un siparietto tra due protagoniste della puntata che è stato parecchio infuocato. Nello specifico pare che una concorrente abbia avuto qualcosa da ridire con una delle 100 durate ovvero Micol Ronchi. Dall’altra parte, una concorrente oversize di nome Michelle Perera, di Roma con genitori originari dello Sri Lanka. Pare che la donna abbia raccontato la sua esperienza e di essere stata nel dettaglio schiava di determinati standard di bellezza e di aver per questo sofferto tanto. Ad ogni modo, sembra che crescendo abbia impiegato tanto tempo alla scoperta di se stessa e ad oggi sta bene con le sue curve.

Michelle Perera, la concorrente oversize protagonista della puntata

Del resto, pare abbia confessato che “le piace mangiare“. “Lei è l’esempio vivente di body positivity”, avrebbe dichiarato la conduttrice svizzera, aggiungendo “Se i giudici vogliono pensare anche al body positive mi aiutano”. La giuria sembra sia rimasta particolarmente colpita dalla grinta, dalla voce e dalla energia della concorrente dandole un bel 100 che come sappiamo è un voto davvero molto alto. Questo voto però, sembra sia andato scendendo per colpa dei giurati e nello specifico a toglierle due punti è stata prima Rita Pavone e poi tre le sono stati tolti da Francesco Renga. Niente da ridire da parte di J-Ax e Anna Tatangelo.

Botta e risposta tra la Ronchi e la concorrente

La vera polemica sembra sia sorta con la Ronchi, la quale pare abbia mosso una critica alla concorrente, dicendo che quest’ultima avrebbe cercato di focalizzare l’attenzione sul suo corpo, piuttosto che sulla sua voce. “Non parlare troppo di body positivity, così sembra che abbracci la causa e ammicchi per avere consensi in più”, questo quanto detto dalla Ronchi.” Ma pensi che non lo sappia quanto sia delicato il body positive che lo vivo ogni giorno sulla mia pelle? Penso che il body positive riguardi tutti, magri e grassi. Questo non lo permetto a nessuno. Non voglio conquistare il voto di nessuno perché sono così, io sono qua perché canto. Punto!”. Questa la replica della concorrente, la quale è apparsa piuttosto infastidita. La Ronchi però sarebbe tornata di nuovo sull’argomento ed a quel punto la cantante avrebbe aggiunto” Ma tu non mi devi dire cosa io debba dire. Se mi fanno un’intervista io di sicuro preferisco parlare di questo piuttosto che di altro“. Insomma, imbarazzo in studio anche da parte della conduttrice Michelle Hunziker, la quale sembra che ad un certo punto pare abbia tentato di placare gli animi.