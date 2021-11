Mara Venier massacrata da Giorgino: lei gli passa la linea scherzando ma lui la gela “Io sono Francesco Giorgino …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri Domenica In è stata condotta, come al solito, da Mara Venier in un clima disteso e sereno come la grandissima conduttrice riesce sempre a creare.

Gli ospiti, tutti allegri e gioviali, si sono rabbuiati solo quando Mara Venier ha parlato della morte improvvisa e inaspettata di Rossano Rubicondi. Per il resto, tutto è filato liscio tra risate, battute e chiacchierate molto piacevoli. Poi c’è stato un momento di tensione quando la Venier ha passato la linea al giornalista di Rai 1, Francesco Giorgino per un’edizione straordinaria del telegiornale. Vediamo cosa è accaduto.

Mara Venier passa la linea a Francesco Giorgino scherzando ma lui è gelido

Ieri c’è stato un momento di alta tensione quando, durante l’intervista al regista Ferzan Ozpetek, a Mara Venier hanno detto di lanciare un’edizione speciale del TG1. Mara, che evidentemente non se l’aspettava, scherzando e prendendo poco sul serio ciò che stava accadendo ha detto: “Ma è una cosa molto breve? Ditemi qualcosa. Mi lasciate così, nessuno parla, ma che uomini siete?”, con questa frase rifacendosi a ciò che tempo fa accadde durante la trasmissione Verso Oriente, quando lei e Katia Ricciarelli furono colte da una pioggia torrenziale mentre presentavano all’aperto a Lecce e nessuno diceva loro cosa avrebbero dovuto fare.

Ma in questo caso, dall’altra parte ad aspettare la linea c’era il giornalista serissimo Francesco Giorgino che aspettava con pazienza, ma con un’espressione molto dura, la linea per aggiornare sul G20 di Roma.

Giorgino, dopo le battute e le risate della Venier, quando ha avuto la linea, con un tono molto scocciato ha detto: “Saremo brevissimi, perché non vogliamo certamente disturbare il regolare andamento della vostra trasmissione”. Mara Venier, che ha tentato di salutarlo, è stata gelata da lui che ha detto con un tono fermo e duro: “Io mi chiamo Francesco Giorgino e sono il conduttore di questa edizione speciale del TG1, la terza che facciamo da lunedì scorso e naturalmente prenderemo la linea intorno alle ore 16”. A quel punto, Mara Venier, che si è resa conto che il giornalista non aveva la minima voglia di sorridere né di scherzare, ha detto soltanto: “Grazie a Francesco Giorgino”.

Mara Venier ricorda Rossano Rubicondi

Ieri, durante la puntata di Domenica In, mentre si stava parlando di Ballando con le stelle, Mara Venier ha voluto ricordare Rossano Rubicondi dicendo che nella sua vita non ha mai conosciuto una persona che avesse più voglia di vivere di lui.

Tutti gli ospiti si sono molto rattristati e il giornalista, Roberto Alessi ha detto di essere stato un suo grande amico.