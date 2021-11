Mara Venier svela: «Oggi non volevano che entrassi negli studi televisivi per condurre Domenica In perché …”, cala il silenzio in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier che, ieri domenica 31 ottobre, ha condotto un’altra puntata di Domenica In,

ha voluto raccontare cosa le è capitato appena arrivata fuori dagli studi televisivi. Vediamo cosa ha detto.

Non volevano che entrassi negli studi perché non aveva il green pass

Mara Venier ha voluto sottolineare la fiscalità della Rai nell’applicare le regole anticovid e ha detto così: «Sono vaccinata e ho il green pass, ma non sono molto tecnologica e ho stampato il mio certificato verde in formato cartaceo. Non ce l’ho in digitale sullo smartphone e questa mattina lo avevo dimenticato a casa. Non mi hanno fatto entrare in studio e non potevo condurre Domenica In, sono stati assolutamente inflessibili; l’unica soluzione è stata tornare a casa e prendere il green pass cartaceo».

E Alessandra Mussolini, che era ospite per parlare di Ballando con le stelle, ha detto: «Dopo ti aiuto e te lo faccio scaricare in formato digitale».

Memo Remigi, che anche lui era ospite da Mara Venier, ha detto della sua esperienza in isolamento dopo che era stato a contatto con un positivo: «Sono stato costretto a restare per cinque giorni in hotel, questo mi ha penalizzato a Ballando perché ho avuto un solo giorno per provare prima dell’esibizione. Inoltre, sono stato costretto a video collegarmi con l’altra trasmissione in cui sono ospite, Oggi è un altro giorno».

E poi ha aggiunto facendo una battuta simpatica: «In cinque giorni ho fatto due tamponi rapidi e un molecolare, tutti negativi. Ho fatto talmente tanti tamponi, che alla fine ho tamponato con la macchina».

Ivan Zazzaroni fa una battuta a Fabio Galante

Ieri ospiti da Mara Venier c’erano, tra gli altri a parlare di Ballando con le stelle, il concorrente Fabio Galante e il giudice Ivan Zazzaroni.

Fabio Galante, ex difensore, ha detto: «Sono orgoglioso perché ho trasformato in una professione la passione che mi ha trasmesso mio padre. Ho giocato ad alti livelli, sono arrivato in serie A e ho giocato con e contro i più grandi campioni della mia epoca».

E a quel punto è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport nonchè giudice di Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni che ha detto di Galante: «Lo conosco molto bene, nel 1998, quando giocava con l’Inter, l’ho seguito ovunque in Europa. Diciamo che aveva due grandi passioni ed il calcio era la seconda…».

E Fabio Galante, che ha 48 anni, gli ha detto, scherzando: “Non incominciare …” e poi: «Ho la fortuna di aver trovato una donna seria, bellissima e molto intelligente. Con lei penso di sposarmi e di avere dei figli» e Zazzaroni: «Hai anche l’età giusta, è ora».