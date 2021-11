Silvia Toffanin nella bufera, durante l’intervista a Eleonora Pedron piange a dirotto e il web la massacra: “E’ oscena …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri Silvia Toffanin ha condotto un’altra puntata di Verissimo nella quale ha ospitato Eleonora Pedron che le ha raccontato i grandissimi dolori della sua vita. La Toffanin, che durante le interviste ai suoi ospiti molto spesso si commuove, ieri ha pianto tutto il tempo in un modo così forte che è stata sommersa dalle critiche sul web perché è apparsa a tutti molto poco professionale.

Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Silvia Toffanin intervista Eleonora Pedron

Ieri a Verissimo è andata ospite Eleonora Pedron che, nella sua giovane vita, ha sofferto tantissimo per due lutti gravissimi. La Pedron, che ha scritto un libro autobiografico, ‘L’ho fatto per te’ dedicato alla sorella morta in un incidente d’auto, dopo che la Toffanin ha detto: “Tu avevi solo 9 anni quando tua sorella e tua mamma venivano coinvolte in un incidente”, lei ha raccontato: “Ricordo tutto, non avevo ben chiaro cosa volesse dire andare in cielo. Non volevo vedere i miei soffrire e mi tenevo tutto dentro”.

Nell’incidente la sorella Nives è morta e la Pedron ha detto: “Sono ricordi che non si possono cancellare. Però quando penso a loro penso alle cose più belle”. E ancora la Pedron: “Perdere un figlio è la cosa peggiore che possa accadere, muori dentro”.

E poi: “Mia madre dice ora che la sua vita è un po’ superficiale, ma è andata avanti per me e mio fratello. Mi dice sempre: ‘So che da lassù qualcuno mi ama’“.

Durante questa intervista, la Toffanin non ha fatto altro che piangere anche più della Pedron.

Poi la Pedron ha raccontato della morte del padre anche lui in un incidente stradale quando il 13 maggio 2002 l’accompagnò a fare un provino per Striscia la notizia e la Toffanin ha ricordato: “Lui ti ha coperto col suo corpo per proteggerti” e ha ricominciato a piangere disperata.

La Pedron ha detto: “Mi ha aiutato molto la fede, sono convinta che rivedrò Nives e papà, altrimenti non avrebbe senso la vita”.

I social massacrano Silvia Toffanin

Questo modo di fare della Toffanin che non riesce mai a contenere la sua commozione ma piange durante tutta l’intervista, spesso anche più dell’ospite, ha dato parecchio fastidio al popolo del web che, sui social, ha scritto: “Va bene empatizzare, ma così mi sembra davvero eccessivo. Non è un’intervista, è un viaggio della speranza”, e ancora: “Comunque la Toffanin è imbarazzante, un po’di professionalità cavolo!”, e anche: “Ma basta con questa tv delle lacrime! Dateci una tv della domenica allegra e spensierata!”, “In pratica deve piangere Piersilvia visto che Eleonora non si sbilancia”, “Ma è un’intervista? Vi prego!”, “Rispetto per il dolore, ma veramente eccessiva questa esposizione del dolore”, “Avevo appena esclamato “Famme vede’ un po’ di televisione, pe’ svagamme un attimo”, “Guardando Verissimo mi viene spontaneo pensare: ma se non è in grado di fare un programma, perché non lascia o cambia genere? La Toffanin non riesce a condurre. Faccia lei l’ospite”, “Io voglio bene alla Toffanin, ma in ogni intervista piange più dell’intervistato

Non si può fare un’intervista così. Osceno”.