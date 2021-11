All Together Now, Tatangelo e J Ax violenta lite, lui fuori di sé: “Mi sento punto sul vivo”, la Hunziker costretta ad intervenire

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è ricominciato il programma tanto amato condotto da Michelle Hunziker, All togheter now che ha sempre avuto un grandissimo successo di pubblico.

Però, già alla prima puntata ci sono state scintille tra i giudici e, in particolare, tra Anna Tatangelo e J Ax che hanno litigato con toni molto accesi. Vediamo cosa è successo.

Lite violenta tra Anna Tatangelo e J Ax

Ieri sera alla prima puntata di All Togheter now, Anna Tatangelo ha litigato con J Ax. Tutto è cominciato quando la Tatangelo ha detto al rapper Pedar, uno dei componenti del “muro” che sarebbe stato corretto se per giudicare l’esibizione di Priscilla si fosse tolto gli occhiali.

Il rapper, che aveva dato un giudizio negativo sulla cantante, si è sentito dire dalla Tatangelo, in tono di rimprovero così: “Tutti noi abbiamo un ruolo qui dentro. In primis dovresti levarti gli occhiali, perché A stiamo al chiuso e B stai parlando con una ragazza che si è esibita. Almeno guardala negli occhi senza occhiali”.

Pedar, rimproverato in quel modo di fronte a tutti, ha chiesto scusa e si è tolto subito gli occhiali ma J Ax non l’ha presa affatto bene e ha, a sua volta, battibeccato con la Tatangelo.

J Ax innervosito con Anna Tatangelo le risponde a tono

E se il rapper Pedar non ha battuto ciglio rispetto al rimprovero, anzi ha anche chiesto scusa subito rimediando togliendosi gli occhiali, a J-Ax quel modo di fare e le parole della Tatangelo non sono affatto piaciute e le ha risposto così: “So che non devo mai aprire discussioni con te. Io mi sono sentito dire una vita perché non mi toglievo il cappello o gli occhiali. Ognuno ha il diritto di indossarli” e il muro si è scatenato in un lungo applauso.

Ma la ex compagna di Gigi D’Alessio gli ha risposto: “Il cappello è un conto, l’occhiale no“ e J Ax: “Io lo metto sempre l’occhiale in tv, non vuol dire che non rispetto la gente. Nel 2021 un uomo può mettersi gli accessori che vuole”.

Ma la Tatangelo, che è rimasta ferma nelle sue convinzioni, ha detto: “Invece è una questione di rispetto, se dai un giudizio senza occhiali sei rispettoso” e Anna, a quel punto provando a giustificare il comportamento di J Ax gli ha detto: “Tu fai un’altra cosa rispetto a Pedar” ma J-Ax non ha accettato queste parole e ha risposto: “Non è vero, questa cosa mi punge dal vivo. Non è vero che è un’altra cosa”.

A quel punto, Michelle Hunziker ha deciso di intervenire perchè la situazione stava fuggendo di mano e ha provato a sedare gli animi presentando la successiva cantante.