Rossano Rubicondi, Mara Venier lancia una bomba: “C’erano problemi ma non di salute”

Si continua a parlare della morte di Rossano Rubicondi, il quale è venuto a mancare improvvisamente ed in modo misterioso, visto che non si sa effettivamente quali siano le cause. Il conduttore è deceduto lo scorso 29 ottobre molto probabilmente per via di un melanoma cutaneo. La sua morte è stata commentata da tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, compresa Mara Venier, la quale nella giornata di ieri ha voluto ricordare il modello romano svelando alcuni retroscena. Ma cosa ha dichiarato la nota conduttrice di Domenica In?

La morte di Rossano Rubicondi, il ricordo a Domenica In

La conduttrice di Domenica In, nella giornata di ieri nel corso della puntata andata in onda domenica 31 ottobre 2021, ha voluto dare uno spazio al conduttore e modello romano, facendo delle importanti rivelazioni. Pare che la redazione abbia voluto dedicare uno spazio a Rubicondi, proprio nella sezione dedicata al programma di Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle. Presenti in studio diversi ospiti come Roberto Alessi, Alessandra Mussolini, Ivan Zazzaroni, Alba Parietti, Fabio Galante le ballerine Maria Ermackhova, Giada Lini e Memo Remigi.

La rivelazione di Mara Venier

La conduttrice sembra abbia voluto fare qualche dichiarazione sull’amico, dicendosi parecchio sconvolta dalla notizia. Mara ha voluto sottolineare come purtroppo l’amico sia morto da solo e lontano, a New York. Poi Mara sembra che abbia voluto fare delle precisazioni, ovvero il fatto che nonostante avesse sposato Ivana Trump non avesse mai in nessun modo cercato di approfittarne economicamente. Poi la Venier avrebbe fatto intendere che Rossano aveva altri tipi di problemi, di cui pare gliene avesse parlato proprio lui in persona qualche mese durante una cena.“L’avevo visto un po’ di mesi fa, siamo andati a cena insieme ed era sempre gioioso, anche con dei problemi. I problemi c’erano, i problemi ce li aveva, non di salute, o perlomeno non ha detto niente a nessuno”. Questo ancora quanto aggiunto da Mara. Ebbene, la conduttrice ha voluto anche sottolineare come Rossano fosse stato da sempre un uomo piuttosto solare, un vero amante della vita.

“Amava la vita…”, le parole della conduttrice

“Rossano Rubicondi era un mio amico, se ne è andato a 49 anni. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui. A Rossano voglio dedicare questo filmato”. Questa la confessione della conduttrice, pensiero condiviso da Roberto Alessi. “Hai detto bene, Mara. Amava la vita come pochi. Riusciva a trasmettertelo questo amore. Con lui un’acqua minerale diventava uno champagne”. Poi è stato mandato in onda un video su alcuni momenti specifici della vita dell’ex marito di Ivana Trump.