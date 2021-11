Amici 21, Alessandra Celentano al veleno contro Raimondo Todaro: “prendo un nome a caso, Francesca Tocca …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 21, è ancora scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Ebbene si, sembra che quando sia iniziato il talent, i due prof di ballo non abbiano fatto altro che scontrarsi e scambiarsi accuse reciproche. Questo è anche quello che è accaduto nel corso dell’ultima puntata che è andata in onda proprio ieri domenica 31 ottobre 2021. La discussione tra i due professori sarebbe iniziata proprio dopo l’esibizione di Serena, la giovanissima allieva che da quando ha messo piede all’interno della scuola è stata presa di mira dalla Celentano. Quest’ultima pare che non ritenga idonea la ballerina, da un punto di vista fisico. Ci sarebbe stato un botta e risposta tra Alessandra e Raimondo e alla fine la Celentano avrebbe anche tirato in ballo la compagna di Todaro ovvero Francesca Tocca, scatenando la reazione del professore di ballo. Ma cosa è accaduto tra i due?

Amici 21, scintille tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che tra Alessandra Celetano e Raimondo Todaro ci sia stato l’ennesimo botta e risposta nel corso della puntata andata in onda ieri. La polemica sarebbe sorta dopo l’esibizione dell’allieva Serena. “Sono molto contento, l’ho vista forte e power”, avrebbe detto Raimondo parlando della sua allieva che sembra essere migliorata tanto in queste settimane. “Se penso a quando è stato detto che ho regalato un banco, mi viene da ridere”, questo quanto dichiarato ancora da Raimondo, riferendosi molto probabilmente alla Celentano la quale in passato pare avesse fatto intendere che Todaro aveva scelto di dare una seconda possibilità a Serena senza una logica.

Alessandra tira in ballo Francesca Tocca e lascia senza parole Todaro

“A livello di movimento passa, a livello di esecuzione alcune cose passano altre no. Il tuo problema è a livello di fisico, di doti e linee. Il tuo fisico non mi piace perché sei grossa e tanta. Sì, sei tanta”. Queste le parole di Alessandra riferendosi a Serena.“Specifica che quando parli di fisico ti riferisci alla danza”. Questa la precisazione di Maria, alla quale Maria sembra aver risposto in questo modo “Certo, come ragazza vai benissimo, sei bellissima. Ma come ballerina sei grossa e tanta”. E’ stato a quel punto che è iniziato un vero botta e risposta tra Raimondo e la Celentano.

Botta e risposta tra i due prof di ballo, poi Maria seda la discussione

“Penso che ognuno ha il suo fisico. Il concetto è la differenza tra una ballerina e un concorso di bellezza: a Miss Italia si giudica il corpo da fermi. Se lei dice ‘grossa’ si pensa a una persona lenta, impacciata, senza dinamica e ritmo. Serena è grossa e fa tutto. Sti caz…i se è grossa. Sti caz…i!“, ha aggiunto Todaro. La Celentano avrebbe a quel punto sottolineato come la ragazza si muove bene ma che secondo il suo punto di vista, non ha le doti necessarie per arrivare ad alti livelli. “Non va giudicata da ferma, ma quando è in movimento. Mettitelo in testa. Apriti! Vai a giudicare Miss Italia”, ha aggiunto Raimondo. “La danza è fatta col corpo. Ti prendo un nome a caso: Francesca Tocca“, avrebbe detto la Celentano lasciando Raimondo senza parole. “La Tocca è grossa? Francesca è comunque formosa. Elena D’Amario. Giulia Stabile e Francesca? Sono grosse? Dai diciamo le cose come stanno?”, avrebbe aggiunto la Celentano. A quel punto sarebbe intervenuta Maria per sedare la discussione.