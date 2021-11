Domenica In, Mara Venier fuori di sè “Adesso basta…”, Alba Parietti resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare del caso che ha visto come protagonista Mietta. Tutto è iniziato la scorsa settimana, a Ballando con le stelle, dove è sorta una polemica sulla nota cantante che positiva al Covid, non ha potuto presenziare in puntata. Mietta è apparsa in collegamento video e parlando con i giudici e presenti in studio, sembra abbia fatto intendere di non essere vaccinata. Alla domanda specifica fatta da Selvaggia Lucarelli, la cantante avrebbe tentennato e da li sarebbe iniziata una polemica infinita, continuata anche fuori dagli studi di Ballando con le stelle. Accuse e discussioni infinite, anche sui social network e ieri di questo caso se ne è anche parlato nel corso della puntata di Domenica In. A parlare della cantante Alba Parietti e Alessandra Mussolini, ospiti nel salotto di Mara Venier e protagoniste di questa edizione di Ballando l’una come concorrente, l’altra come commentatrice ufficiale. Ma cosa hanno dichiarato le due donne in studio?

Domenica In, spazio a Ballando con le stelle

Come abbiamo avuto modo di vedere, sembra che in studio ieri a Domenica In, la conduttrice abbia riservato uno spazio a Ballando con le stelle. Inevitabilmente si è finiti a parlare del caso Mietta, alla presenza di alcuni ospiti d’eccezione come Alba Parietti, Alessandra Mussolini e Memo Remigi.“Io arrivavo da 5 giorni di isolamento e un sacco di tamponi”, questo quanto raccontato da Remigi, il quale era finito nel tracciamento dopo aver avuto un contatto con una persona positiva.

L’ironia di Memo Remigi non piace a Mara Venier che sbotta in diretta tv

L’ironia “Ne ho fatti talmente tanti che ho pure tamponato con la macchina. Era un tampone anche quello, negativo, però costoso”, avrebbe aggiunto Memo, con la sua solita ironia che però non è piaciuta alla Venier. “C’è da scherzare poco su questa cosa, scusate. Trovo che sia una cosa molto seria. Ad esempio stamattina stavo venendo qui. Ho dimenticato il Green pass a casa. Io lo ho cartaceo. Per le regole Rai, mi hanno detto che non potevo entrare. All’inizio ho insistito, ma poi ho riflettuto e avevano ragione. Sono tornata a casa a riprenderlo”. Questo quanto aggiunto dalla Venier.

La Parietti difende Mietta, poi interviene la Mussolini con la sua stoccata contro la Lucarelli

A quel punto però, pare che sia stata la Parietti a tirare in ballo Mietta. “Se le regole sono quelle del Green pass, trovo che la caccia alle streghe che c’è stata è stata fuori luogo”, ha dichiarato la Parietti. “Basta, la querelle si è chiusa. Anche Milly l’ha chiusa”, ha aggiunto la conduttrice. “Giusto per chiarire che si è rispettata la legge”, ha insistito a sottolineare la Parietti. “Caccia alle streghe non si può usare, era una domanda di una giornalista“, avrebbe tuonato Roberto Alessi, il quale pare sia sceso in campo in difesa della Lucarelli. A cercare di sedare la discussione ci ha pensato Mara, ma a quel punto sarebbe intervenuta la Mussolini. “Dipende come fai le domande“, avrebbe detto Alessandra. Mara però avrebbe risposto cercando di porre fine a questa discussione, dicendo ““Ti prego, Alessandra, basta. Non voglio accusare Selvaggia, è una giornalista che ha fatto una domanda e a domanda si risponde. L’avrei fatta anche io”.