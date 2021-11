All Togheter Now, Renga attacca una concorrente e lei “Ti buco le ruote”, momenti di grande tensione

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 7 novembre è andata in onda un’altra puntata di All togheter now, il fortunatissimo programma condotto da Michelle Hunziker che ha come giurati Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo e J Ax. Ieri c’è stato in studio un momento di tensione, poi rientrato, che ha avuto come protagonisti Francesco Renga e una concorrente, Michelle Pereira. Vediamo cosa è accaduto.

Francesco Renga critica Michelle Perera e lei “Ti buco le ruote”

Ieri Michelle Hunziker ha mandato in onda una clip del “dopo puntata” quando Francesco Renga aveva criticato l’esibizione di Michelle Pereira e lei nella clip aveva pianto dicendo comunque che nessuno è in grado di buttarla giù. In puntata Renga si è mostrato molto seccato per quelle lacrime e le ha detto che, se si mette in gioco, deve mettere in conto anche di avere critiche e non per questo deve piagnucolare. Renga ha sottolineato che quelle lacrime lo avevano molto infastidito e le ha detto così: “Non sei una ragazzina, sai come funziona, quando ti metti in gioco giochi, e può succedere che a qualcuno tu possa piacere meno che ad un altro”.

Michelle Pereira aveva detto nella clip che ciò che le aveva fatto più male erano state le parole di Renga a proposito del talento. Infatti, Renga aveva detto: “fra bravura e talento ce ne passa” e l’aveva paragonata ad un altro cantante, Giacomo Voli dicendo che quest’ultimo aveva talento e lei no.

Ieri sera, prima dell’esibizione, J Ax ha detto che se Renga avesse trovato l’auto rigata sapeva che era stata Michelle ma lei ha risposto così: “Magari non ti rigo la macchina, al massimo ti buco le ruote”.

E Francesco Renga scoppiando a ridere ha detto che era quello l’atteggiamento che voleva vedere, grintoso e vincente.

Anna Tatangelo lancia una frecciatina a chi la critica

Ieri Anna Tatangelo dopo l’esibizione di Michelangelo Falcone ha lanciato una frecciatina a chi la critica. Ma andiamo con ordine. Michelangelo Falcone piace molto anche perchè è un bellissimo ragazzo. Dopo la sua esibizione, i giurati gli hanno detto gran belle cose, Rita Pavone ha detto: “Mi piace molto come canta e si esprime, io gli dò un bel 5”.

Poi è stata la volta di J-Ax che ha detto: “Devo lasciare perdere tutte le battute che ho fatto sulla bellezza … questa canzone l’hai fatta tua, ti porto a 90”, Francesco Renga ha aumentato di un punto e poi è toccata ad Anna Tatangelo che ha detto lanciando una frecciatina chi la critica per il suo aspetto fisico: “Sei un artista pronto, ogni tanto si dice che la bellezza sia un valore aggiunto, in quel momento devi dimostrare di più, io ne so qualcosa. A volte c’è qualcuno che ti fa una battuta sull’aspetto fisico ed è lì che devi dimostrare di più. Al di là della figaggine sei stato bravo, hai delle armoniche bellissime, devi stare attento a non spingere troppo. Delle volte si parla di body positive però c’è anche tanta discriminazione sulle persone belle, perché magari c’hanno le t…. rifatte…c’è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire”.