Gf Vip6, Nicola al veleno contro Miriana: “Vai da chi ti tratta male” e lei gli risponde a tono

Nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello vip è accaduto praticamente di tutto. Ancora una volta protagonista è stato Alex Belli, il quale la scorsa settimana ha ricevuto la visita della moglie Delia Duran. Ed ancora, grande attenzione è stata data all’amicizia tra l’attore e Soleil Sorge che negli ultimi giorni pare stia vacillando.

Grande fratello vip, scontro acceso tra Miriana e Nicola

Ad ogni modo, ad un certo punto della puntata sembra che sia accaduto un qualcosa tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due nelle scorse settimane avevano legato tanto e pare che tra di loro ci fosse la possibilità che nascesse una storia d’amore. In realtà Nicola è sempre apparso piuttosto preso da Miriana, mentre quest’ultima se da una parte è sembrata interessata, dall’altra invece ha sempre frenato questo rapporto. Ultimamente le cose però tra i due non sono più andate per il verso giusto e pare che abbiano litigato davvero tanto, soprattutto negli ultimi giorni. Che i due fossero in tensione si era già intuito all’inizio della puntata quando Alfonso Signorini ha fatto una domanda proprio a Miriana e quest’ultima avrebbe risposto in modo piuttosto secco.

E’ definitivamente chiusa la storia tra i due?

“Per me sì, la storia è finita”. Queste le parole di Miriana che ha fatto quindi intendere che la storia con Nicola fosse giunta al capolinea. La Trevisan non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti di Nicola, tenuti in questi ultimi giorni tanto da arrivare a decidere di interrompere qualsiasi tipo di rapporto.”In questi due giorni del mio compleanno gli avevo detto che avrei preso le distanze perché sapevo che mio figlio avrebbe guardato e lui ha dimostrato tutta la sua freddezza”. Questo ancora quanto aggiunto dalla Trevisan, raccontando dunque che cosa fosse accaduto nei giorni scorsi.

Nomination, l’uno nomina l’altro poi Nicola va su tutte le furie e interviene Signorini

La situazione però è degenerata nel momento in cui ci sono state le nomination ed i due si sono nominati a vicenda. Ne è venuto fuori un vero e proprio botta e risposta dove Miriana e Nicola se ne sono detti davvero di tutti i colori. “Nomino Miriana perché mi sento preso in giro per tante cose”, questo il commento di Nicola nel momento in cui ha nominato Miriana. Quest’ultima però non è stata a guardare ed a sua volta ha nominato lo stesso Nicola.”Per la stessa ragione nomino Nicola questa parte del suo comportamento non mi piace, tu sei fisico e io volevo bloccare questa cosa“. Dopo aver ascoltato però le parole della Trevisan sembra che Nicola abbia reagito parecchio male dicendo “Vai da chi ti tratta male, è quello che ti meriti”. Queste parole in realtà non sono piaciute affatto a Miriana né tantomeno alle altre donne della casa ed anche alle telespettatrici. Miriana avrebbe dato a Nicola del maschilista e pare che anche Alfonso Signorini sia intervenuto per chiedere a Nicola di fare delle scuse.”Scusati, anche a voce alta, perché non accetto che si dicano queste scemenze e vergognati”, avrebbe tuonato Alfonso.