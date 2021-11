Grande Fratello Vip, Davide Silvestri una furia contro Soleil: “Ogni volta …”

0 SHARES Condividi Tweet

oleil Sorge è sicuramente una delle grandi protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fin dall’inizio del programma si è infatti spesso trovata coinvolta in dinamiche e discussioni e proprio nelle ultime ore a commentare il suo comportamento è stato uno dei concorrenti con il quale la Sorge in realtà ha instaurato un buon rapporto. Stiamo parlando di Davide Silvestri che durante una chiacchierata in giardino con Alex Belli non ha perso l’occasione per esprimere il suo pensiero sul comportamento della ragazza rivolgendole anche qualche critica. Ma, quali sono state le sue parole?

Davide Silvestri critica il comportamento di Soleil Sorge

Con il trascorrere delle settimane la convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip diventa sempre più difficile. Giorno dopo giorno nascono infatti sempre nuove discussioni e proprio ieri al centro delle conversazioni di molti coinquilini della casa vi erano il malumore e le discussioni di Soleil. Tra le persone che hanno commentato tali comportamenti vi sono stati anche Alex Belli e Davide Silvestri ovvero le due persone con le quali la Sorge è solita trascorrere la maggior parte del suo tempo all’interno del reality. Ma, mentre Alex Belli è apparso preoccupato per la giovane e per il suo stato d’animo ecco che invece Davide è stato un po’ più duro e ha rivolto alla ragazza delle critiche.

Le parole di Davide Silvestri

Il comportamento di Soleil all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha spesso fatto nascere discussioni e polemiche. Alcuni coinquilini l’hanno sempre difesa ma adesso qualcuno ha iniziato a mostrarsi insofferente. E’ il caso di Davide Silvestri che stanco delle continue discussioni tra Soleil e gli altri compagni si è espresso nel corso di una chiacchierata con Alex Belli. L’attore e aiuto regista italiano ha affermato “Ogni volta ne ha una, non difendiamola totalmente”.

La replica di Alex Belli

Alle sue parole Alex Belli ha replicato cercando di difendere Soleil e sottolineando che questa è la sua personalità. Il noto attore, con il quale la ragazza ha instaurato uno splendido e discusso rapporto, ha poi affermato “Io penso che sia una donna talmente intelligente da poter capire, crescere e accettare dei consigli”. A questo punto Silvestri ha replicato “Glielo auguro per diventare più bella di quello che è”. La speranza di Belli e Silvestri è quindi quella che grazie ai loro consigli la bella Soleil possa migliorare alcuni aspetti del suo carattere così tanto discusso.