Federica Panicucci al concerto di Capodanno insieme ad …

Si parla già di Capodanno e feste di Natale, visto che effettivamente mancano soltanto poche settimane. Come sempre accade ogni anno, sicuramente anche per queste festività natalizie, i palinsesti sia Rai che Mediaset subiranno delle variazioni. Una delle novità più importanti riguarda proprio il Capodanno 2022, che ritornerà su Canale 5 dopo un anno di stop.

Capodanno 2022, ritorna il grande concerto su Canale 5 con Federica Panicucci

Di certo non è una novità visto che ogni anno effettivamente va in onda il 31 dicembre sera il mega concerto su Canale 5, così come su Rai 1.In realtà l’anno scorso c’è stato uno stop perché è andata in onda una puntata speciale del Grande Fratello vip proprio l’ultimo dell’anno. Gran parte degli italiani hanno deciso di festeggiare insieme ai coinquilini della casa. Quest’anno però tornerà il noto concerto in piazza con alla conduzione Federica Panicucci. Pare che ad affiancarla sarà un noto personaggio che fa parte del mondo della musica, ma anche della televisione. L’indiscrezione è stata lanciata proprio in questi giorni da TVBlog. Ma di chi si tratta?

Federica Panicucci torna al timone del concerto di Capodanno

Come abbiamo già avuto modo di vedere, quest’anno il 31 dicembre 2021 andrà in onda il classico concerto di Capodanno in piazza e sarà condotto da Federica Panicucci così come accaduto negli anni passati. Secondo un’indiscrezione lanciata da TVblog, sembra che ad affiancare la conduttrice ci sarà un noto cantante, ma anche personaggio televisivo. Stiamo parlando di Al Bano. Quest’ultimo dopo aver concluso prematuramente l’esperienza a Ballando con le stelle come concorrente, sarà al fianco di Federica Panicucci nel capodanno 2022 di Canale 5.

Ad affiancare la conduttrice, il noto cantante di Cellino San Marco Albano Carrisi

Come abbiamo già detto, l’indiscrezione è stata lanciata proprio in questi giorni da TVblog. “Al Bano affiancherà Federica Panicucci per tutta la serata della nuova edizione di Capodanno in musica, in onda la sera del 31 dicembre 2021 subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.” Questo quanto si legge. Si è detto inoltre che questo concerto si svolgerà a Bari e sarà trasmesso in diretta proprio su Canale 5. C’è già grande attesa per la messa in onda di questo concerto, che sarà sicuramente divertente come sempre e ci accompagnerà nel nuovo anno.