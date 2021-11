Gf Vip, la madre di Manuel Bortuzzo durissima con Lulù: “C’è stato un momento …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip e non sono di certo mancati i colpi di scena. Ad un certo punto della serata, Manuel Bortuzzo ha ricevuto una lettera direttamente dalla madre la quale si è detta piuttosto contrariata per alcune frasi, per lei fuori luogo, pronunciate da Lulù ovvero Lucrezia Selassié. Come tutti sappiamo, in questi mesi Manuel e Lulù hanno legato tanto e tra di loro sembra essere nato un rapporto che va aldilà dell’amicizia, anche se all’interno della casa Manuel in queste settimane ha cercato di mettere un freno. La madre di Bortuzzo però pare che si sia letteralmente scagliata contro Lulù, facendo riferimento ad alcuni suoi comportamenti che sono stati piuttosto criticati. Ma cosa ha dichiarato la donna? Facciamo un pò di chiarezza.

Grande fratello vip, Manuel Bortuzzo riceve una bellissima lettera dalla sua mamma

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello vip, Manuel Bortuzzo ha ricevuto una lettera molto importante da parte della mamma Rossella. Quest’ultima sembra aver visto da casa tutto quanto è accaduto sin dall’inizio tra i due giovani. Dalle parole da lei scritte sembra che non sia stata proprio d’accordo sul comportamento di Lucrezia e di come quest’ultima si sia posta in queste settimane con il figlio.

I genitori di Manuel contrari alla sua relazione con Lulù?

Precedentemente anche Franco Bortuzzo ovvero il padre di Manuel aveva fatto ben capire di non essere molto felice del flirt tra il figlio e Lulù. Adesso con la lettera di mamma Rossella sembra che non ci siano più dubbi. “Amore mio, ti guardiamo sempre e siamo molto fieri del tuo percorso”. Questo quanto scritto dalla donna che ovviamente ha utilizzato delle parole cariche di grande affetto e soprattutto stima nei confronti del figlio. Ad ogni modo però, la donna pare che abbia voluto commentare anche la relazione tra Lulù ed il figlio. “Sappiamo quanto siano importanti i tuoi spazi altrimenti rischi di ammalarti. Ho notato che c’è qualcuno che non riesce a trovarti questi spazi[…]. Credo che chi ti ama debba lasciarti libero di decidere sempre […].” Questo ancora quanto scritto dalla donna che seppur non ha fatto chiaramente il nome di Lulù, non ci siano dubbi che si riferisse proprio alla giovane gieffina.

Mamma Rossella condanna il comportamento della Selassiè

Inoltre, Rossella Corona avrebbe anche fatto riferimento ad un episodio recente che ha visto come protagonista proprio la stessa Lulù intenta a rubare nella stanza di Manuel le sigarette salutandolo poi con un bel “motherf***”. Questo comportamento non è piaciuto affatto alla mamma di Manuel, la quale ha voluto essere sincera fino all’ultimo. “C ’è stato un momento in particolare che mi ha fatto pensare: quando è stato infranto lo spazio personale della tua stanza mentre tu non c’eri. Sono state prese cose e sono state pronunciate parole alle tue spalle davvero brutte[…]. Le parole in italiano o in inglese possono ferire chi ti sta vicino e anche chi sta a casa. Con queste voglio invitarti a capire chi merita davvero di affiancarti in questo percorso”. Al termine della lettura della lettera, pare che Manuel fosse in lacrime mentre Lulù è apparsa piuttosto imbarazzata.