Anna Pettinelli al veleno contro LDA, interviene Gigi D’Alessio che sui social dice la sua

Anna Pettinelli pare che ce l’abbia su con uno dei ragazzi di Amici di questa edizione, LDA, il figlio di Gigi D’Alessio.

Anche se agli altri professori piace e piace tanto al pubblico, la Pettinelli lo stronca sempre e non perde occasione per criticarlo duramente. Durante l’ultima puntata è stata particolarmente velenosa tanto che è intervenuta, a difesa del ragazzo, anche l’altra insegnante di canto di quest’anno, Lorella Cuccarini. Ma vediamo cosa è accaduto.

Anna Pettinelli al veleno contro LDA

Anna Pettinelli aveva messo in sfida LDA e, a fronte della sua durezza, LDA aveva detto: “È impossibile farla ricredere, per me è come parlare con un muro. Preferisco che mi dice che non gli piaccio e basta”.

La Pettinelli aveva detto: “LDA finora ha dimostrato grandi limiti. Sempre impreciso, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare”. E lui aveva controbattuto: “Non mi rispecchio in quello che dice ma non voglio essere presuntuoso. La frecciatina neomelodico se la poteva risparmiare, considerando che già per me non è facile. Se continua a punzecchiarmi dopo un po’ dà fastidio … Ripete sempre il fatto che sono il figlio di. Io sto cercando di farlo dimenticare e lei lo ricorda sempre, così mi rovina”.

Anche Lorella Cuccarini aveva preso le difese del ragazzo dicendo che la Pettinelli si stava accanendo e aveva anche detto: “Ci deve essere della coerenza. Dovresti fare delle sfide che abbiano un senso sennò fai del male anche a chi viene a fare la sfida. Tutte le settimane hai da ridire qualcosa. Il problema di LDA qual è? Che è figlio di Gigi D’Alessio? A me non me ne frega niente, mi frega che abbia talento e ce l’ha”.

Ma poi anche la Bertè, che doveva giudicare i ragazzi, ha attaccato il Luca D’Alessio dicendogli che la strada che ha davanti è ancora molto lunga prima di diventare bravo perchè ha bisogno di studiare ancora tanto.

Gigi D’Alessio interviene dopo che il figlio è stato criticato

Gigi D’Alessio, nelle sue storie di Instagram, ha voluto dare un segnale forte in risposta a tutte le critiche che hanno mosso a Luca e così ha pubblicato l’ultimo singolo del figlio.

Il messaggio è stato chiaro per tutti: lui è orgoglioso del figlio e lo sostiene e e lo sosterrà sempre.